Tres años del plan de ruinas de A Coruña
La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene interrumpida por "incidencia operativa" tras el temporal

Se está ofreciendo un plan alternativo de transporte por carretera

Estación de tren de Betanzos-Infesta. | V. Echave

E. P.

La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene, desde hace unos días, interrumpida por "incidencia operativa derivada de las condiciones meteorológicas adversas".

Así lo han confirmado a Europa Press desde Renfe en relación a la situación del servicio tras la suspensión la semana pasada. "La compañía está realizando labores de exploración y trabaja para restablecerla en cuanto sea posible".

"Los viajeros están siendo informados al contacto facilitado al adquirir los billetes y se está facilitando un plan alternativo de transporte por carretera", explican.

Consultados si la situación tiene que ver con el accidente de un tren de mercancías a su paso por A Barcala (Cambre), a última hora del miércoles, al impactar contra un eucalipto que había caído sobre los carriles debido a una de las últimas borrascas, han explicado que esa "incidencia puntual quedó solventada".

"No obstante, se mantienen las labores de exploración de la vía", han remarcado sobre la situación en este caso y en relación a una incidencia con condiciones meteorológicas adversas.

Salen a concurso 28 puestos en la plaza de Lugo: así son las condiciones

Netflix pone fecha al estreno de la segunda temporada de 'Clanes', la serie con Clara Lago y Tamar Novas grabada en A Coruña y comarca

La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene interrumpida por "incidencia operativa" tras el temporal

40 años de A Coruña en vídeo: "La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida"

Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta choqueira del Entroido de A Coruña

La digitalización en el ámbito de la Justicia, a debate en A Coruña

La Diputación se une al CITIC para llevar la IA generativa a 20 institutos
