La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene interrumpida por "incidencia operativa" tras el temporal
Se está ofreciendo un plan alternativo de transporte por carretera
E. P.
La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene, desde hace unos días, interrumpida por "incidencia operativa derivada de las condiciones meteorológicas adversas".
Así lo han confirmado a Europa Press desde Renfe en relación a la situación del servicio tras la suspensión la semana pasada. "La compañía está realizando labores de exploración y trabaja para restablecerla en cuanto sea posible".
"Los viajeros están siendo informados al contacto facilitado al adquirir los billetes y se está facilitando un plan alternativo de transporte por carretera", explican.
Consultados si la situación tiene que ver con el accidente de un tren de mercancías a su paso por A Barcala (Cambre), a última hora del miércoles, al impactar contra un eucalipto que había caído sobre los carriles debido a una de las últimas borrascas, han explicado que esa "incidencia puntual quedó solventada".
"No obstante, se mantienen las labores de exploración de la vía", han remarcado sobre la situación en este caso y en relación a una incidencia con condiciones meteorológicas adversas.
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- Cándido Hermida: “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo