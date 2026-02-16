Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Coruña suma dos nuevos Soles en la Guía Repsol: "Ha sido inesperado y lo recibimos con muchas ganas"

A nivel gallego, la gran triunfadora es la chef Lucía Freitas, que asciende al olimpo de los tres Soles de la prestigiosa publicación gastronómico

A Coruña suma dos nuevos Soles en la Guía Repsol

A Coruña suma dos nuevos Soles en la Guía Repsol / LOC

Adrián Lede

A Coruña

A Coruña triunfó por todo lo alto en la gala de la Guía Repsol celebrada este lunes en Tarragona. Dos de sus propuestas gastronómicas, una un clásico de la ciudad y otra una de las novedades más interesantes de los últimos años, se han hecho con el preciado galardón. Gunnen y El de Alberto han sido reconocidos con su primer Sol, un distintivo que premia la excelencia, el trabajo constante y, sobre todo, esa identidad propia que los hace únicos en el panorama culinario nacional.

"Ha sido inesperado y lo recibimos con muchas ganas", cuenta Chechu Rey, chef ferrolano al frente de Gunnen junto a Angélica Vieira (directora del restaurante), que acumula amplia experiencia un lugares de prestigio como El Refugio de Oleiros o Hijos de Rivera. El restaurante está situado en Matogrande y es un secreto — aunque desde este lunes ya no tanto — para los amantes de buen comer, donde dan servicio con tan solo tres mesas, en una de las propuestas más innovadoras de la gastronomía local.

Para Rey, la noticia es un reconocimiento al trabajo realizado: "Nos lo dijeron hace un mes, yo estaba en la fábrica — La Familia, un proyecto que es la empresa matriz del restaurante — cuando nos dieron la noticia y fue fantástico. Llevamos apenas un año y medio y es increíble que nos den este reconocimiento. Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás, y parece que lo han querido valorar.

Pese al previsible aluvión de reservas, Chechu Rey mantiene los pies en la tierra: "Sería fantástico que viniera más gente a probarlo tras el premio, pero vamos a seguir con nuestras tres mesas, manteniendo la misma línea", expone.

El reconocimiento a un clásico

Si Gunnen representa una irrupción en el panorama local, El de Alberto es el ejemplo al reconocimiento a la historia, ya que son ya 14 años los que lleva abierto, pero su propietario, Alberto Prieto, lleva en el sector más de 40 años y muchos lo recordarán por O Bebedeiro, el restaurante de sus padres en el que se formó. Ahora es su hijo, Aitor Prieto, al frente de la cocina, la cara visible del establecimiento posando con el galardón para la guía: "Esto es un premio al sacrificio, al trabajo, al compromiso… y sobre todo a las ganas de hacerlo bien", decía el chef desde Tarragona.

Su padre, Alberto, da menos importancia a los reconocimientos: "Yo no trabajo para estas cosas. Para mí, los soles y las estrellas son mis clientes. Yo trabajo para darles lo mejor posible. Y ahora, con mi hijo al frente de la cocina, si llega este tipo de reconocimiento, bienvenido sea", decía con orgullo.

Aitor Prieto se formó en varias cocinas antes de volver a casa hace dos años y medio. Aunque ya tenían el Bib Gourmand, valora su trabajo y el de su progenitor: "Creo que la cocina ha dado uno o dos pasitos hacia arriba. La sala sigue con el mismo nivel, porque mi padre es el jefe de sala y pelea mucho por mantenerlo".

Lucía Freitas alcanza la excelencia

La alegría coruñesa se enmarca en un año histórico para la gastronomía gallega. La gran triunfadora de la edición 2026 ha sido Lucía Freitas, que ha logrado el tercer Sol Repsol para A Tafona en Santiago, situándose en el Olimpo de la guía.

Noticias relacionadas y más

La provincia de A Coruña sumó otro Sol gracias a O Secadeiro de Outes. Completan la lista en Galicia de nuevos ganadores de un Sol Marna (Pontevedra), Alberte (Vigo), Vértigo (Sober), en la provincia de Lugo, y Miguel González (O Pereiro de Aguiar), en Ourense.

