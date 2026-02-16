La digitalización en el ámbito de la Justicia, a debate en A Coruña
Del 21 al 23 de octubre, el DATAfórum Justicia 2026 reunirá a profesionales del sector para analizar los desafíos de la era digital
Expertos, instituciones y empresas del ámbito judicial se reunirán en A Coruña del 21 al 23 de octubre para abordar desafíos de la era digital como el uso de datos y la modernización del sistema judicial, en un encuentro que servirá para visibilizar los proyectos de digitalización del sector y fortalecer la colaboración entre administraciones, empresas e instituciones académicas.
El ‘DATAfórum Justicia 2026’ tratará durante varias jornadas cuestiones como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los derechos fundamentales y el impacto social de las nuevas tecnologías, con una visión que integra la ética, la cultura y la innovación como ejes de transformación.
En esta edición, el evento contará con conferencias, mesas de debate, talleres prácticos y espacios de encuentros dirigidos a estudiantes, asociaciones y empresas innovadoras del sector.
Entre las actividades más destacadas, figura el DATAthon Justicia, dirigido a estudiantes de distintas universidades españolas que, organizados por equipos multidisciplinares, desarrollarán soluciones tecnológicas e innovadoras vinculadas a la Justicia.
En su última edición, celebrada en 2025 en León, el DATAfórum contó con más de 1.500 profesionales inscritos, 40 instituciones públicas, 36 empresas tecnológicas y 8 universidades.
Se trata de un evento organizado por el Ministerio de la Presidencia en colaboración con Universidade da Coruña y el Concello da Coruña, que cuenta con el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
