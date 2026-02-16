La Diputación se une al CITIC para llevar la IA generativa a 20 institutos
Las jornadas permiten al alumnado comprender su funcionamiento, conocer aplicaciones como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, y reflexionar sobre su uso ético, seguro y responsable
EFE
La Diputación de A Coruña, en colaboración con el Centro de Investigación TIC (CITIC) de la Universidad de A Coruña, impulsa un programa educativo pionero sobre inteligencia artificial generativa dirigido al alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato en 20 centros educativos de la provincia.
Según ha informado este lunes el ente provincial, la iniciativa tiene como objetivo acercar conocimientos básicos y competencias clave sobre una de las tecnologías más transformadoras de la actualidad, combinando contenidos teóricos con un enfoque eminentemente práctico.
Las sesiones se desarrollan en aulas con ordenador y permiten al alumnado comprender el funcionamiento de la IA generativa, conocer aplicaciones actuales como ChatGPT, Gemini o HuggingChat, y reflexionar sobre su uso ético, seguro y responsable.
El programa aborda también el potencial de la IA en la creación de contenidos digitales y analiza los retos y oportunidades que estas herramientas presentan en los ámbitos educativo, social y profesional.
La diputada de Educación, Yoya Neira, ha indicado que "la inteligencia artificial ya forma parte de la realidad cotidiana de nuestra juventud, por lo que es fundamental que desde las instituciones públicas promovamos una formación crítica, rigurosa y adaptada a los nuevos tiempos".
Neira ha subrayado que "no se trata solo de aprender a utilizar herramientas, sino de entender cómo funcionan, qué implicaciones tienen y cómo emplearlas con responsabilidad".
