Herido leve al ser atropellado esta mañana en un paso de peatones

Un hombre de 62 años ha resultado herido leve tras ser atropellado esta mañana en el cruce de avenida de Fisterra con la calle Tornos de A Coruña. El varón fue alcanzado por un turismo sobre las 8.20 horas de este lunes cuando cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo. Una ambulancia del 061 lo trasladó con heridas leves a un centro hospitalario, según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local.