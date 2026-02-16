Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido leve al ser atropellado esta mañana en un paso de peatones

El peatón, de 62 años, fue alcanzado por un turismo en un paso regulado por semáforo

Vehículo de la Policía Local.

Vehículo de la Policía Local. / Iago López

RAC

Un hombre de 62 años ha resultado herido leve tras ser atropellado esta mañana en el cruce de avenida de Fisterra con la calle Tornos de A Coruña. El varón fue alcanzado por un turismo sobre las 8.20 horas de este lunes cuando cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforo. Una ambulancia del 061 lo trasladó con heridas leves a un centro hospitalario, según informan desde la sala de pantallas de la Policía Local.

TEMAS

Tres años del plan de ruinas de A Coruña: seis edificios en proceso de recuperación y dos atascados, sin proyectos de pisos sociales

Estos son los conciertos que vendrán a A Coruña en 2026

Herido leve al ser atropellado esta mañana en un paso de peatones

La soledad creciente de los mayores de A Coruña tensiona los servicios de asistencia

