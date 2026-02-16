Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos personas dan positivo por alcohol tras un accidente en Matogrande

Ocurrió en la noche del sábado en un alcance en la ronda Camilo José Cela

Atestados de la Policía Local

Atestados de la Policía Local / Víctor Echave

RAC

A Coruña

Un accidente a última hora del sábado se saldó con un conductor de 20 años herido. En el siniestro estuvieron implicados dos vehículos que chocaron entre sí y ambos conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia que se les realizó tras el golpe, según informa Europa Press.

El choque, por alcance, sucedió alrededor de las 23.30 horas y tuvo lugar en la ronda Camilo José Cela, a la altura del barrio de Matogrande en dirección bajada.

Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de A Coruña para excarcelar a dos de los ocupantes de los vehículos. Sin embargo, al llegar al accidente ya habían salido por su propio pie.

