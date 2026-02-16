Dos personas dan positivo por alcohol tras un accidente en Matogrande
Ocurrió en la noche del sábado en un alcance en la ronda Camilo José Cela
A Coruña
Un accidente a última hora del sábado se saldó con un conductor de 20 años herido. En el siniestro estuvieron implicados dos vehículos que chocaron entre sí y ambos conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia que se les realizó tras el golpe, según informa Europa Press.
El choque, por alcance, sucedió alrededor de las 23.30 horas y tuvo lugar en la ronda Camilo José Cela, a la altura del barrio de Matogrande en dirección bajada.
Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de A Coruña para excarcelar a dos de los ocupantes de los vehículos. Sin embargo, al llegar al accidente ya habían salido por su propio pie.
