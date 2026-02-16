El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno

La mayor parte de los terrenos de los muelles exteriores de punta Langosteira siguen vacíos, y la gran apuesta para llenarlos son las energías verdes. Entre otros proyectos, la Autoridad Portuaria quiere desarrollar la parte sur del puerto exterior, con varias iniciativas industriales ligadas a la eólica marina, y para eso, además de adecuar 600.000 metros cuadrados de terrenos, habrá que dragar una amplia zona en la que se instalará un futuro muelle, denominado B en la documentación portuaria. Según datos del Puerto, si se ejecutase toda esta dársena sería necesaria dragar algo más de 230.000 metros cuadrados, siete veces los Jardines de Méndez Núñez. Y se retirarían casi 862.000 metros cúbicos de material, unas 37 veces el volumen de la duna que se instala en invierno en Riazor, que se aprovecharían para playas próximas como la de Barrañán.

Los datos figuran en la documentación de un concurso que acaba de publicar el Puerto para, precisamente, tomar muestras del material de dragado y de las playas para las que se emplearía. Según señalan los textos de la licitación, la Autoridad Portuaria está realizando actualmente los trabajos correspondientes al diseño del desarrollo de la parte sur de Langosteira, y entre estos se encuentra «definir la campaña de caracterización de arenas para labores de dragado y regeneración de playas». La empresa a la que se contratará ahora deberá recoger materiales de decenas de puntos del puerto exterior y las playas de su entorno y analizarlos.

La compañía que se lleve el contrato, que debe aportar una embarcación especial, tendrá que tomar 52 muestras de una veintena de puntos sumergidos de la zona que se dragará. Según los estudios que ha realizado el puerto, el fondo está compuesto por «un elevado volumen de arenas», algunas de la zona y otras procedentes de «material de las playas próximas» antes de que se construyese el actual contradique. Los trabajos de vaciado, según el Puerto, se realizarán a una profundidad media de 3,60 metros, y en algunos puntos se llegará a los 14.

Estas arenas, insiste el puerto, «podrían servir para la regeneración de las playas del entorno». Así, la empresa encargada de los trabajos tendrá que tomar otras 40 muestras de sus fondos, 32 de ellas en la zona sumergida y las ocho restantes en la seca. Se tomarán en la playa de Alba o Sabón, situada inmediatamente al sur del puerto exterior, y en la de Barrañán, a un par de kilómetros de punta Langosteira en la misma dirección, así como de varios arenales intermedios: Combouzas, Valcovo, A Ucha, Salsa y Repibelo. Todos están situados dentro del término municipal de Arteixo.

La empresa tendrá que analizar los granos obtenidos en las muestras de playas , realizando un estudio mineralógico. En el caso del material obtenido de la zona del futuro dragado, tendrá que realizar análisis más completos, que incluyen el estudio de contaminantes, la presencia de elementos como el plomo o el arsénico o ensayos biológicos en caso de muestras «muy contaminadas». Además, la compañía redactará un informe arqueológico. El contrato sale a concurso por unos 131.400 euros, que suben a unos 159.000 contando el IVA, y los trabajos se deberán realizar en un periodo de tres meses.

Recuperación de dunas y arena

La previsión de recuperar las arenas del dragado para regenerar las playas del entorno ya aparece en la declaración de impacto ambiental del proyecto para desarrollar la zona sur de punta Langosteira. Como publicó este diario en 2023, la previsión era entonces que los trabajos permitiesen disponer de medio millón de metros cúbicos de áridos.

En el caso de Barrañán, la intención era regenerar «el sistema dunar, mediante captadores de arena y vegetación específica», y conseguir así «la adecuación del entorno para favorecer su conservación y el disfrute del mismo por parte de los usuarios». La Autoridad Portuaria ya realizó en otras ocasiones aportes de arena para las playas arteixanas con material extraído de dragados, y en 2022, por ejemplo, se llevaron áridos al arenal de O Reino. Estas actuaciones buscan combatir los efectos causados por la propia construcción del puerto exterior, que cambió los sedimentos que se depositan en los arenales.