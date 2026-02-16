El restaurante de A Coruña de un premiado chef que se incorpora a la Guía Repsol: "La carta celebra el sabor puro del litoral"

A Coruña continúa consolidando su posición como uno de los epicentros culinarios más potentes del noroeste peninsular. En la última edición de la Guía Repsol ha sumado dos nuevos Soles, Gunnen y El de Alberto, pero además ha incorporado un nuevo restaurante con la distinción 'Restaurante Guía Repsol', lo que antes eran recomendados. El establecimiento está gestionado por uno de los mejores chefs de la provincia, ganador de un Sol y una estrella Michelin.

Oceánico, el establecimiento capitaneado por el reconocido chef Caco Agrasar, es la última novedad de la famosa guía. Este reconocimiento supone un nuevo hito para el cocinero gallego, quien ya cuenta con una trayectoria de éxito consolidada en otros templos de la gastronomía regional como As Garzas en Malpica y Salitre en A Coruña. «Tengo la suerte de que mis tres restaurantes tienen vistas espectaculares. Todos están abiertos al Atlántico, con luz natural y cercanía al producto. Eso no se compra», contaba a este medio.

Una ubicación privilegiada

Ubicado en un enclave privilegiado y asomado directamente al horizonte Atlántico, el restaurante se presenta como una prolongación contemporánea del mar dentro de la propia ciudad. El espacio se sitúa en el edificio que durante años ocupó la conocida discoteca Moon. Según explican los críticos de la guía, este balcón acristalado invita a saborear la esencia coruñesa desde una perspectiva renovada y vibrante, apoyada en un servicio joven y dinámico.

En el plano estrictamente gastronómico, la propuesta de Agrasar se especializa en arroces ejecutados con un punto magistral y pescados frescos elaborados con el rigor que dicta la tradición. "La carta celebra el sabor puro del litoral a través de elaboraciones donde el equilibrio, el respeto absoluto a la materia prima y la honestidad en el plato son los ejes centrales", señala la guía. Esta filosofía se ve respaldada por una bodega de gran alcance, diseñada para maridar con la intensidad de los productos de la lonja local.

Un nuevo éxito para uno de los mejores chefs de España

Con esta incorporación, Caco Agrasar reafirma su dominio del producto marino, una herencia que ya ha cultivado con éxito en proyectos previos como As Garzas o Salitre. La entrada de Oceánico en la Guía Repsol no solo premia la calidad de su cocina, sino también su capacidad para integrar el diseño moderno con el sabor más auténtico de Galicia, convirtiéndolo en una parada obligatoria para los amantes de la buena mesa que visiten la ciudad.

Noticias relacionadas

Caco Agrasar nació entre fogones, pero cayó en ellos por casualidad. En los años 90, cuando sus padres abrieron As Garzas en Malpica, él ayudaba en sala mientras estudiaba. Un accidente de su madre lo llevó a cubrir temporalmente la cocina y ya no salió de allí. «Fue sin querer, pero descubrí que era lo mío. Aprendí de ella, de lo que me transmitía. Fue una herencia casi natural», apuntaba en una entrevista a este medio.