Salen a concurso 28 puestos en la plaza de Lugo: así son las condiciones

El concello coruñés busca darle un impulso al mercado Eusebio da Guarda

Pescados a la venta en la plaza de Lugo.

Pescados a la venta en la plaza de Lugo. / CASTELEIRO

Alberto Rivera

A Coruña

28 puestos vacíos en el mercado Eusebio da Guarda, de la plaza de Lugo, saldrán a concurso próximamente. Así lo ha anunciado en una nota de prensa el Concello de A Coruña. Estos espacios serán adjudicados por un periodo inicial de 15 años con posibilidad de prórroga de otros 10 años en caso de haber mutuo acuerdo entre las dos partes.

Según explica el ente municipal, el interés del ayuntamiento es darle impulso al mercado así como generar empleo en un entorno adaptado a los nuevos tiempos, así como fomentar el consumo de producto fresco, ecológico y de proximidad.

El plazo de presentación de proposiciones se establecerá en 30 días hábiles, que contarán a partir del día siguiente al de publicarse la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las ofertas deberán presentarse a través de la plataforma de contratación, conforme a los requisitos técnicos establecidos.

Puestos ofertados

De los 28 puestos ofertados, cuatro serán locales exteriores de la plaza que actualmente están cerrados. Además, once serán de la planta baja, en los que se incluye diez para pescadería. El resto se distribuyen entre seis espacios de la primera planta y siete de la segunda.

Los precios mensuales de salida de los puestos oscilarán entre los 18,39 euros del más barato y los 210,70 euros del más caro. Como en todos los concurso similares, se valorará la cuantía ofertada por los particulares.

TEMAS

Salen a concurso 28 puestos en la plaza de Lugo: así son las condiciones

Salen a concurso 28 puestos en la plaza de Lugo: así son las condiciones

Tracking Pixel Contents