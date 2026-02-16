Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta choqueira del Entroido de A Coruña
Los cortes de tráfico comenzarán a las 15.30 horas y habrá un dispositivo de seguridad integrado por más de 70 efectivos
El Entroido coruñés entra en su recta final con el punto álgido de la celebración. La fiesta se traslada este martes al campo da Leña y a la calle de La Torre, con el turno para los choqueiros y choqueiras que competirán por ser el alma de los festejos y conseguir el disfraz más original, tanto en la modalidad de adultos como infantil. Una actuación de Chekan pondrá el colofón a una intensa jornada de juerga y diversión, pero la programación comenzará ya a partir del mediodía. Las choqueiras del año, 'As Toliñas' Bego e Isa, serán las protagonistas de la colocación de una placa en su honor en la calle de San José, en un acto que se celebrará a partir de las 13.30h. También habrá homenajes a importantes figuras del Entroido coruñés como Cantero, Canzobre o Palau y los Kilomberos de Monte Alto serán la comparsa homenajeada en el 'paseo de la fama' del Andar do Entroido, con la colocación de su losa a las 14.30 horas. La clausura del Carnaval llegará por todo lo alto el miércoles, con el entierro de la sardina, que partirá su féretro y cortejo fúnebre del circo de Artesanos y finalizará en la playa de San Amaro.
Los museos científicos coruñeses también celebran el Carnaval con jornadas de puertas abiertas. Para acceder al Aquarium y a las sesiones programadas del Planetario será necesario realizar una reserva previa, mientras que el acceso a la Domus y a la Casa de las Ciencias será libre, sin reserva.
Dispositivo especial de tráfico
Más de 70 efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil integran este año el dispositivo de seguridad. El martes, los cortes de tráfico en los alrededores de la fiesta choqueira comenzarán a partir de las 15.30 horas. Afectarán a la calle de la Torre (cerrada al tráfico desde la avenida de Hércules hasta la plaza de España) Miguel Servet, San Vicente de Paul, Curros Enríquez (en dirección a la calle de la Torre desde la sede de Cruz Roja), Marconi, Travesía de la Torre, San Xosé, San Xoán, Panaderas (acceso desde la plaza de España) y Baltasar Pardal Vidal.
El dispositivo finalizará a las 00.00 horas, con la conclusión de los festejos. Habrá un punto violeta con información ante posibles conductas machistas a la altura de la Escuela Municipal de Música, en horario de 19.30 a 00.00 horas, una carpa fija y personal itinerante.
