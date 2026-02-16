Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amancio Ortega se expande a OceaníaTres años del plan de ruinas de A CoruñaEl mapa de la longevidad en el área metropolitanaHuelga de buses suspendida a la espera de acuerdoLa crónica del Castellón 2 - 0 DeportivoLa agenda del Carnaval de A Coruña
instagramlinkedin

Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta choqueira del Entroido de A Coruña

Los cortes de tráfico comenzarán a las 15.30 horas y habrá un dispositivo de seguridad integrado por más de 70 efectivos

Martes de Carnaval en Monte Alto.

Martes de Carnaval en Monte Alto. / Víctor Echave

RAC

El Entroido coruñés entra en su recta final con el punto álgido de la celebración. La fiesta se traslada este martes al campo da Leña y a la calle de La Torre, con el turno para los choqueiros y choqueiras que competirán por ser el alma de los festejos y conseguir el disfraz más original, tanto en la modalidad de adultos como infantil. Una actuación de Chekan pondrá el colofón a una intensa jornada de juerga y diversión, pero la programación comenzará ya a partir del mediodía. Las choqueiras del año, 'As Toliñas' Bego e Isa, serán las protagonistas de la colocación de una placa en su honor en la calle de San José, en un acto que se celebrará a partir de las 13.30h. También habrá homenajes a importantes figuras del Entroido coruñés como Cantero, Canzobre o Palau y los Kilomberos de Monte Alto serán la comparsa homenajeada en el 'paseo de la fama' del Andar do Entroido, con la colocación de su losa a las 14.30 horas. La clausura del Carnaval llegará por todo lo alto el miércoles, con el entierro de la sardina, que partirá su féretro y cortejo fúnebre del circo de Artesanos y finalizará en la playa de San Amaro.

Los museos científicos coruñeses también celebran el Carnaval con jornadas de puertas abiertas. Para acceder al Aquarium y a las sesiones programadas del Planetario será necesario realizar una reserva previa, mientras que el acceso a la Domus y a la Casa de las Ciencias será libre, sin reserva.

Dispositivo especial de tráfico

Más de 70 efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil integran este año el dispositivo de seguridad. El martes, los cortes de tráfico en los alrededores de la fiesta choqueira comenzarán a partir de las 15.30 horas. Afectarán a la calle de la Torre (cerrada al tráfico desde la avenida de Hércules hasta la plaza de España) Miguel Servet, San Vicente de Paul, Curros Enríquez (en dirección a la calle de la Torre desde la sede de Cruz Roja), Marconi, Travesía de la Torre, San Xosé, San Xoán, Panaderas (acceso desde la plaza de España) y Baltasar Pardal Vidal.

Noticias relacionadas

El dispositivo finalizará a las 00.00 horas, con la conclusión de los festejos. Habrá un punto violeta con información ante posibles conductas machistas a la altura de la Escuela Municipal de Música, en horario de 19.30 a 00.00 horas, una carpa fija y personal itinerante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
  2. El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
  3. La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
  4. Cándido Hermida: “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  5. El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
  6. El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
  7. La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
  8. Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo

Dos personas dan positivo por alcohol tras un accidente en Matogrande

Salen a concurso 28 puestos en la plaza de Lugo: así son las condiciones

Salen a concurso 28 puestos en la plaza de Lugo: así son las condiciones

Netflix pone fecha al estreno de la segunda temporada de 'Clanes', la serie con Clara Lago y Tamar Novas grabada en A Coruña y comarca

Netflix pone fecha al estreno de la segunda temporada de 'Clanes', la serie con Clara Lago y Tamar Novas grabada en A Coruña y comarca

La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene interrumpida por "incidencia operativa" tras el temporal

La circulación de trenes entre Ferrol y A Coruña se mantiene interrumpida por "incidencia operativa" tras el temporal

40 años de A Coruña en vídeo: "La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida"

40 años de A Coruña en vídeo: "La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida"

Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta choqueira del Entroido de A Coruña

Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta choqueira del Entroido de A Coruña

La digitalización en el ámbito de la Justicia, a debate en A Coruña

La digitalización en el ámbito de la Justicia, a debate en A Coruña

La Diputación se une al CITIC para llevar la IA generativa a 20 institutos

La Diputación se une al CITIC para llevar la IA generativa a 20 institutos
Tracking Pixel Contents