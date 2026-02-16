Todo lo que tienes que saber sobre la fiesta choqueira del Entroido de A Coruña

El Entroido coruñés entra en su recta final con el punto álgido de la celebración. La fiesta se traslada este martes al campo da Leña y a la calle de La Torre, con el turno para los choqueiros y choqueiras que competirán por ser el alma de los festejos y conseguir el disfraz más original, tanto en la modalidad de adultos como infantil. Una actuación de Chekan pondrá el colofón a una intensa jornada de juerga y diversión, pero la programación comenzará ya a partir del mediodía. Las choqueiras del año, 'As Toliñas' Bego e Isa, serán las protagonistas de la colocación de una placa en su honor en la calle de San José, en un acto que se celebrará a partir de las 13.30h. También habrá homenajes a importantes figuras del Entroido coruñés como Cantero, Canzobre o Palau y los Kilomberos de Monte Alto serán la comparsa homenajeada en el 'paseo de la fama' del Andar do Entroido, con la colocación de su losa a las 14.30 horas. La clausura del Carnaval llegará por todo lo alto el miércoles, con el entierro de la sardina, que partirá su féretro y cortejo fúnebre del circo de Artesanos y finalizará en la playa de San Amaro.

Los museos científicos coruñeses también celebran el Carnaval con jornadas de puertas abiertas. Para acceder al Aquarium y a las sesiones programadas del Planetario será necesario realizar una reserva previa, mientras que el acceso a la Domus y a la Casa de las Ciencias será libre, sin reserva.

Dispositivo especial de tráfico

Más de 70 efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil integran este año el dispositivo de seguridad. El martes, los cortes de tráfico en los alrededores de la fiesta choqueira comenzarán a partir de las 15.30 horas. Afectarán a la calle de la Torre (cerrada al tráfico desde la avenida de Hércules hasta la plaza de España) Miguel Servet, San Vicente de Paul, Curros Enríquez (en dirección a la calle de la Torre desde la sede de Cruz Roja), Marconi, Travesía de la Torre, San Xosé, San Xoán, Panaderas (acceso desde la plaza de España) y Baltasar Pardal Vidal.

El dispositivo finalizará a las 00.00 horas, con la conclusión de los festejos. Habrá un punto violeta con información ante posibles conductas machistas a la altura de la Escuela Municipal de Música, en horario de 19.30 a 00.00 horas, una carpa fija y personal itinerante.