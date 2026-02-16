Xunta y Diputación evaluarán su respaldo al centro de Proxecto Home en A Coruña

Proxecto Home Galicia busca poner en marcha un centro asistencial de larga estancia en Eirís, un recurso de larga duración para personas con adicciones, especialmente al alcohol, destinado a perfiles que no pueden culminar con éxito su reintegración social tras el tratamiento por diversos motivos. La entidad defiende que, tras el cierre de su centro asistencial en Oleiros, el norte de Galicia está huérfano de un recurso que juzgan esencial para el tratamiento de las drogodependencias. Del centro que pretenden instalar en Eirís tienen la parcela y el proyecto, pero falta lo más importante: la financiación. El proyecto tiene un presupuesto inicial de 6 millones de euros, de los que la entidad aportará el 25%; pero piden a la Xunta que aporte el 50% y a la Diputación que costee el 25% restante, aun sin compromiso financiero en el horizonte.

Además, desde el despacho de arquitectos que diseñó la edificación ya han lanzado el aviso: «Los costes de construcción no son hoy los mismos que en 2021. Llevar a cabo el centro puede tener un coste de entre un 45% y un 50% superior al presupuesto inicial». A preguntas de este diario, ambos organismos han confirmado que «valorarán» la colaboración económica con el proyecto, pero con varios matices. En el caso de la Diputación, aunque se afirma «abierta a valorar» su colaboración con la entidad, señala que esta debe darse «en igualdad de condiciones a las de otras entidades». El ente provincial recuerda que las competencias de servicios sociales son autonómicas, y que mantiene «líneas de colaboración estable» con asociaciones sin ánimo de lucro, destinadas a su funcionamiento, servicios u obras de mejora, y «excepcionalmente», apoya algunas inversiones de interés singular cuando los fondos propios no son suficientes para atender la demanda.

El proyecto diseñado en 2021 para el centro de larga estancia en Eirís / Cedida

«Hablamos de ayudas extraordinarias de entorno a 250.000-300.000 euros, que suponen un respaldo muy importante para la compra de nuevas sedes», aclaran. Según los cálculos del ente provincial, los 6 millones presupuestados en 2021 aumentarían sustancialmente cinco años después, «a unos 9 o 10 millones», lo que supone «10 veces más» que el resto de las aportaciones extraordinarias.

«Debidamente analizados»

La Xunta, por su parte, señala que «todos los proyectos presentados» por entidades sin ánimo de lucro para luchar contra las drogodependencias «serán valorados y debidamente analizados», que sitúa como una de las «líneas de actuación» del Gobierno gallego, desde una perspectiva de «prevención, asistencia e integración social». La Xunta inscribe en este marco la reciente aprobación de la Lei de protección da saúde das persoas menores e de prevención das conductas adictivas, y defiende que su aportación económica destinada a estos tratamientos se incrementó un 2% este año.

El Gobierno gallego defiende que ya colabora con la entidad económicamente, ya que Política Social mantiene un convenio nominativo anual de más de 153.000 euros y aportaciones de más de 323.000 a través del IRPF para programas de inclusión. Entre otras actuaciones, destaca asimismo la ingegración de las 13 unidades municipales de atención a adicciones en el Sergas, así como el anuncio de la creación de la primera casa de acogida para víctimas de violencia de género con problemas de adicción, que se llevará a cabo con Proxecto Home en Santiago.