Cambio de tendencia en A Coruña: el casco urbano deja atrás la caída demográfica y crece por tercer año consecutivo

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que A Coruña ha experimentado en los últimos tres años un giro en su evolución demográfica: el casco urbano vuelve a sumar habitantes. Según las cifras de 2025, el centro de la ciudad tiene 214.816 vecinos, 4.740 más que en 2022, cuando se alcanzó la cifra más baja desde que el INE empezó a dar información sobre esto a inicios de los 2000. También aumentan los habitantes de las cuatro parroquias que rodean el centro.

Hace una década, el casco urbano contaba con 213.934 vecinos. Una cifra que, poco a poco, fue disminuyendo y sufrió una caída en 2022, cuando todavía se notaban los coletazos de la pandemia y el centro empezó a expulsar a los habitantes hasta quedarse con 210.076 personas. Uno de los principales motivos de esta escapada fue el precio de la vivienda, que se había encarecido un 13% en un lustro. Además, después del encierro, muchas familias optaron por buscar casas con jardín lejos de la ciudad.

Al año siguiente, en 2023, el centro remontó y atrajo a 2.231 vecinos. La subida en 2024 fue un poco más ligera, alcanzado las 213.758 personas. Y no se quedó ahí. El 2025 consolida el cambio de tendencia: en las estadísticas aparecen 1.058 habitantes más. Así, el centro cuenta con 214.816 personas.

Para entender esta evolución hay que tener en cuenta que la ciudad ha aumentado su población --superó los 250.000 habitantes por primera vez en 30 años-- y que se han completado rehabilitaciones y proyectos de nueva vivienda en el centro. No obstante, A Coruña sigue siendo la urbe más cara de Galicia para comprar vivienda, y también la duodécima capital de provincia más costosa de España, con 2.247 euros por metro cuadrado. En cuanto al mercado del alquiler, el precio medio fue de 731 euros el año pasado.

Aunque el centro mejora y suma vecinos, los datos todavía están muy lejos de los del año 2000, cuando el casco urbano de A Coruña contaba con más de 226.000 residentes.

La parroquia con más vecinos

El INE no solo ofrece datos de la población de A Coruña en el casco urbano, sino que también permite ver la evolución en las otras cuatro parroquias que rodean al centro: Elviña, Oza, San Cristóbal y Visma. Juntos suman 36.461 vecinos, 1.837 más que en 2022. El incremento es todavía mayor si se tienen en cuenta los últimos diez años, pues ha subido un 21,7%, ya que en 2015 había 29.936 residentes en estas cuatro áreas.

La más poblada es Elviña, con 17.479 vecinos, un 13,6% más que hace una década. Por detrás se sitúa San Cristóbal das Viñas, con 8.747 habitantes. En Oza son 7.027 y en Visma llegan a 3.208. Todos han experimentado un aumento en los últimos dos años.

Buscar vivienda en la periferia puede ser el recurso de aquellos que no quieren dejar la ciudad, pero no pueden --o no están dispuestos-- a hacer frente al desembolso económico de vivir en el centro. Aun con precios por las nubes, estas zonas son más económicas que el Ensanche o Monte Alto. De hecho, hay áreas que van a cambiar en poco tiempo: la construcción del polígono urbanístico está en marcha desde el pasado verano, y a los proyectos de Metrovacesa y Arial les quedan pisos a la venta con precios que van de los 343.800 a los 598.000 euros.

San Vicente de Elviña, un núcleo al alza

En las estadísticas, el INE también agrupa a los vecinos en unidades poblaciones. De estas, la que ha registrado una mayor subida en el último año es San Vicente de Elviña, pasando de 490 a 797 personas, un 62% más. El aumento es todavía mayor si se compara con datos de 2015, cuando apenas había 189 residentes. La zona ha crecido en los últimos años gracias al desarrollo de Xuxán, un barrio muy próximo que cuenta con vivienda protegida.

Someso es otra de la zonas que ha atraído habitantes entre 2024 y 2025, un 30% más para llegar a los 1.208 vecinos. Pedralonga pasó de 561 a 637 habitantes, mientras que Casanova de Eirís llegó a los 3.198, 229 más que el año anterior.

Hay otras unidades poblaciones que han perdido gente, como Casablanca (de 29 a 22), Nostián (de 52 a 46), Eirís de Abaixo (de 126 a 113) o A Zapateira (de 2.436 a 2.411).