Las choqueiras Isa y Bego ya tienen su placa en Monte Alto
También la comparsa los Kilomberos de Monte Alto recibieron su homenaje en el 'Andar do Entroido'
Isa y Bego, As Toliñas, ya cuentan con su placa en la calle San José. El homenaje a las choqueiras del año marcó el punto de partida de la programación festiva que convierte a Monte Alto en epicentro de la fiesta, la irreverencia y el jolgorio este martes de Entroido. Disfrazada de crucerista, la alcaldesa Inés Rey participó en el descubrimiento de la placa a las choqueiras Isa y Bego y, a continuación, en el acto de colocación de la losa que rinde homenaje a la comparsa los Kilomberos de Monte Alto en el ‘Andar do Antroido’.
“En A Coruña y en nuestro Antroido recordamos y homenajeamos cada año a aquellas personas que hacen de esta fiesta una de las mejores de Galicia, con iniciativas que buscan extender el espíritu choqueiro”, comentó la alcaldesa.
El concurso infantil de disfraces y el de choqueiros y choqueiras toman el testigo esta tarde en el campo da Leña y en la calle de la Torre, donde un dispositivo especial integrado por 70 efectivos de bomberos, policía local y Protección Civil velan por la seguridad de la celebración.
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El Concello de A Coruña ordena al dueño de un edificio de las galerías de la Marina tomar 'medidas urgentes' ante la caída de piezas a la calle
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo