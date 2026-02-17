Las choqueiras Isa y Bego ya tienen su placa en Monte Alto

Isa y Bego, As Toliñas, ya cuentan con su placa en la calle San José. El homenaje a las choqueiras del año marcó el punto de partida de la programación festiva que convierte a Monte Alto en epicentro de la fiesta, la irreverencia y el jolgorio este martes de Entroido. Disfrazada de crucerista, la alcaldesa Inés Rey participó en el descubrimiento de la placa a las choqueiras Isa y Bego y, a continuación, en el acto de colocación de la losa que rinde homenaje a la comparsa los Kilomberos de Monte Alto en el ‘Andar do Antroido’.

“En A Coruña y en nuestro Antroido recordamos y homenajeamos cada año a aquellas personas que hacen de esta fiesta una de las mejores de Galicia, con iniciativas que buscan extender el espíritu choqueiro”, comentó la alcaldesa.

El concurso infantil de disfraces y el de choqueiros y choqueiras toman el testigo esta tarde en el campo da Leña y en la calle de la Torre, donde un dispositivo especial integrado por 70 efectivos de bomberos, policía local y Protección Civil velan por la seguridad de la celebración.