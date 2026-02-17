Dos detenidos tras ser sorprendidos cuando robaban un coche en Os Mallos
Rompieron la ventanilla para acceder al interior del vehículo. En las últimas semanas, se han denunciado varios hurtos en garajes
La Policía Local detuvo en la noche del pasado viernes a dos hombres por intentar robar en coches estacionados en el barrio de Os Mallos. Los agentes recibieron una llamada alertando de la presencia de dos varones que, tras romper la ventanilla de un vehículo, se encontraban registrando su interior. Varias patrullas del 092 se trasladaron a la zona y frustraron el intento de robo. Los detenidos están acusados de intento de robo con fuerza.
En las últimas semanas, se han denunciado robos en garajes en diferentes localizaciones de la ciudad. Vecinos de Os Mallos, Cuatro Caminos, Agra do Orzán y Novo Mesoiro han sufrido este tipo de hurtos y han llegado a trasladar su preocupación por que se produzcan de forma reiterada en zonas en las que no son habituales.
Los ladrones acceden al interior de los vehículos forzando las puertas y rompiendo las ventanillas para sustraer objetos de valor y pertenencias personales.
