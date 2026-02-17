¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 17 de febrero

Puertas abiertas en Museos Científicos

Toda el día | Para acceder al Aquarium y al Planetario es necesario realizar una reserva. El acceso a Domus y Casa de las Ciencias será libre.

Domus, Planetario y Aquarium

Ofrendas florales y velatorio de la sardina

12.00 horas | Los homenajes empiezan en la calle Arenal y pasarán por varias zonas. El velatorio de la sardina es el Circo de Artesáns.

Calle Arenal

Placa en honor a las choqueiras del año

13.30 horas | Isa y Bego son As Toliñas. El Concello las eligió como choqueiras del año. Hoy se colocará la placa con sus nombres.

Calle San José

Concurso de disfraces para niños y mayores

Desde las 17.00 horas | La fiesta empieza con el concurso infantil y familiar de choqueiros. A las 20.00 horas será el turno de la categoría de adultos.

Noticias relacionadas

Campo da Leña