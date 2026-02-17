¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero
Consulta la agenda de ocio y cultura, con propuestas para todos los públicos
Exposición de la unión entre Galicia y Cuba
El Expreso de Cuba fusiona durante tres días la cultura gallega con la cubana en una ambientación de vagones de tren, en la que habrá rincones dedicados a conocer las costumbres y arte y otros a la gastronomía.
13.00 horas. ExpoCoruña (Juana Capdevielle, 2)
El ecologismo gallego, en documental
La asociación vecinal Agra do Orzán acoge la primera proyección de A Terra por gañar, de Adega, con entrada libre, con coloquio posterior sobre ecologismo con el miembro de la asociación Marcial Barral.
20.00 horas. Asociación de Veciños Agra do Orzán (Entrepenas, 38)
Tertulia sobre dictaduras modernas
Tomando Un mundo feliz de Huxley como punto de partida, Hi Coruña (Human Intelligence Hub) celebra un nuevo episodio del ciclo de conversaciones Érase una Red. Entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción.
19.00 horas. HI Coruña (avenida do Porto, 3)
Tarde de cine en el Fórum Metropolitano
En la sala Marilyn Monroe se proyecta Negociador, de Borja Cobeaga. En la sala Fernando Rey, La semilla sagrada, de Mohamad Rasoulof. Ambas se vuelven a proyectar sábado y domingo a la misma hora.
20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)
Conferencia sobre antropología médica
El profesor Fernando Lolas Stepke, de la Universidad de Chile, impartirá una charla sobre la antropología de la escuela de Heidelberg, en la Real Academia de Medicina de Galicia. Entrada libre y gratuita.
18.30 horas. Real Academia de Medicina de Galicia (Durán Loriga, 10)
