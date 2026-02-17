Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avanza el proyecto para construir 58 pisos sociales en Os RosalesLa repercusión en Galicia de la huelga de médicosLa brecha salarial persisteConcentración de usuarios y trabajadores del programa LecerOtra borrasca en A Coruña antes de un cambio de tiempoOposición masiva para 24 plazas en el Concello de A CoruñaBloqueo en la negociación del convenio del bus interurbanoLa oferta del Elche que pretendía llevarse a Lucas Noubi
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

Consulta la agenda de ocio y cultura, con propuestas para todos los públicos

Ramón Barea, protagonista de 'El Negociador', de Borja Cobeaga.

Ramón Barea, protagonista de 'El Negociador', de Borja Cobeaga. / EFE

RAC

Exposición de la unión entre Galicia y Cuba

El Expreso de Cuba fusiona durante tres días la cultura gallega con la cubana en una ambientación de vagones de tren, en la que habrá rincones dedicados a conocer las costumbres y arte y otros a la gastronomía.

13.00 horas. ExpoCoruña (Juana Capdevielle, 2)

El ecologismo gallego, en documental

La asociación vecinal Agra do Orzán acoge la primera proyección de A Terra por gañar, de Adega, con entrada libre, con coloquio posterior sobre ecologismo con el miembro de la asociación Marcial Barral.

20.00 horas. Asociación de Veciños Agra do Orzán (Entrepenas, 38)

Tertulia sobre dictaduras modernas

Tomando Un mundo feliz de Huxley como punto de partida, Hi Coruña (Human Intelligence Hub) celebra un nuevo episodio del ciclo de conversaciones Érase una Red. Entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción.

19.00 horas. HI Coruña (avenida do Porto, 3)

Tarde de cine en el Fórum Metropolitano

En la sala Marilyn Monroe se proyecta Negociador, de Borja Cobeaga. En la sala Fernando Rey, La semilla sagrada, de Mohamad Rasoulof. Ambas se vuelven a proyectar sábado y domingo a la misma hora.

20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

Conferencia sobre antropología médica

El profesor Fernando Lolas Stepke, de la Universidad de Chile, impartirá una charla sobre la antropología de la escuela de Heidelberg, en la Real Academia de Medicina de Galicia. Entrada libre y gratuita.

Noticias relacionadas

18.30 horas. Real Academia de Medicina de Galicia (Durán Loriga, 10)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
  2. El Ayuntamiento de A Coruña anuncia una campaña de inspección de pisos turísticos, de los que prevé cerrar más de 700
  3. El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
  4. El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
  5. La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
  6. Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
  7. La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
  8. Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

Aena limita al campo de vuelo las obras en el aeropuerto de A Coruña hasta 2031

Aena limita al campo de vuelo las obras en el aeropuerto de A Coruña hasta 2031

El viento levanta una marquesina de bus en el paseo, frente a la Casa de los Peces

El viento levanta una marquesina de bus en el paseo, frente a la Casa de los Peces

La oposición a auxiliar administrativo en A Coruña atrae a casi 1.700 aspirantes: "La alta cantidad de candidatos eleva la presión"

La oposición a auxiliar administrativo en A Coruña atrae a casi 1.700 aspirantes: "La alta cantidad de candidatos eleva la presión"

Oposición masiva para 24 plazas de auxiliar administrativo en el Concello de A Coruña

Usuarios y trabajadores del programa Lecer de A Coruña simbolizan su muerte en el Miércoles de Ceniza

Usuarios y trabajadores del programa Lecer de A Coruña simbolizan su muerte en el Miércoles de Ceniza

El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias

El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias

Pablo Rivero, en A Coruña: "De puertas hacia adentro, por muy honestos y buena gente que seamos, siempre ocultamos cosas"

Pablo Rivero, en A Coruña: "De puertas hacia adentro, por muy honestos y buena gente que seamos, siempre ocultamos cosas"
Tracking Pixel Contents