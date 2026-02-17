Los Jove se unen a los Thyssen en la promoción de nuevos talentos: "Es una forma de darse a conocer"

"Partimos de la premisa de que creemos que hay un contexto artístico muy, muy rico", opina Susana González, directora del Centro de Arte Fundación María José Jove. En el cargo durante los últimos siete años, aclara que, aunque la institución se fundó hace tan solo dos, "da continuidad a las anteriores actividades vinculadas a la colección de arte de la Fundación". Fue, según explica, una manera de "formalizar y aglutinar las acciones artísticas bajo este paraguas", ampliando la programación creativa.

Es por este motivo que decidieron sumarse a Catapulta, canal de promoción del arte contemporáneo en el contexto español, focalizada en ofrecer oportunidades de proyección nacional e internacional a artistas emergentes. La iniciativa, impulsada por Francesca Thyssen-Bornemisza y alineada con los ideales de mecenazgo que comparte la presidenta de la Fundación, Felipa Jove, se erige así como un puente entre el talento local y el panorama global.

De Galicia al mundo

"Lo que hacemos es fomentar proyectos culturales vinculados al territorio, a Galicia. Tenemos un programa muy amplio de apoyo a la creación", relata González, consistente en premios (el Premio Internacional de Arte Marta García-Fajardo, y el Premio de Investigación y Ensayo); dotaciones y becas (como su beca PEI MACBA, la ayuda formativa en Basilea o el apoyo a la internacionalización y a la producción), y residencias. De estas últimas, aclara, hay cuatro tipos: una en México, para visitantes internacionales, y dos nacidas de las colaboraciones con la Tabacalera y la Universidade de A Coruña (UDC). "Para nosotros es súper importante esa parte de formación de los artistas de Galicia", declara González.

Respecto a las residencias, González considera al Centro "muy estricto". Asegura que "todo va a girar en torno al artista, que se respete su dotación económica, que tengan unas condiciones favorables, que la financiación sea buena, que se sientan acompañados, esa parte curatorial de acompañamiento. Un cuidado a la creación de los artistas". Esto es posible gracias a su plan de internacionalización. "Nuestro proyecto curatorial tiene mucho que ver con nuestra situación geográfica y con nuestra idiosincrasia de relación con Latinoamérica", aclara González. Por eso, comenta, generan vínculos con esas regiones, ya no solamente en las residencias, sino también en "muchos proyectos y artistas internacionales de esos países que pasan por aquí".

Para González, en su puesto como directora del Centro de Arte, "el arte es el resultado de lo que cada uno vive, su contexto cultural, su entorno", por eso siempre hay un carácter especial propio de cada zona. Afirma que Galicia está viviendo un momento en el que se están revisando aspectos "que tienen mucho que ver con la defensa del territorio, con la etnografía, con la historia. Algo muy alineado con problemáticas actuales". En cada lugar, dice, hay un sello propio, que da "resultados formales y artísticos muy personales, identificables con lo que es Galicia".

Red de apoyo

Esa labor de mecenazgo, entonces, la desempeñan directamente desde el Centro de Arte, "mirando al contexto próximo, al contexto de Galicia, intentando ver ese potencial, intentando apoyar, formar, consolidar", dice González. De este modo, con Catapulta se suman a un planteamiento que se genera a nivel estatal, "y que nosotros, de alguna manera, lo hacíamos desde el Centro, en la medida de nuestras posibilidades", explica González.

Lo que persiguen, ahora de forma conjunta, es visibilizar la presencia de artistas emergentes contemporáneos a nivel internacional, a través de bienales y exposiciones, facilitando "un tejido y una comunidad más sólida". Por otro lado, González menciona el peso de este tipo de "empuje" desde iniciativas privadas cuando "a veces, la pública no atiende tanto a ello, o es más inestable".

Catapulta nace a través de la fundación TBA21, de Francesca Thyssen-Bornemisza, con la que el Centro de Arte ya había colaborado en otros proyectos con anterioridad. Porque, tal y como expone González, "una de las claves del apoyo a la creación local es buscar esas conexiones que nos permitan intercambiar el contexto creativo". Inspirándose en un modelo creado en Austria en 2013, Thyssen pensó que implementar una lanzadera similar en España podría funcionar, "evidentemente adaptado a las necesidades del lugar", según relata González.

González indica que la actividad con mayor trascendencia de Catapulta es la de "establecer alianzas curatoriales entre instituciones, eventos y artistas; facilitar que se conozcan y que haya relación directa". No menos importante es la labor de promoción de la producción, establecida como otra de las principales líneas de actuación de la iniciativa, y que González describe como "una segunda fase"; es decir, "cuando un curador internacional conoce a un artista que le interesa, la propia lanzadera pueda ayudar a producir obras para que se muestren fuera", relata. Paralelamente, se crea el archivo de artistas, a través de un comité de selección, donde se va subiendo toda la información de los autores para que consulten instituciones y curadores. "Es una forma de darse a conocer", declara.

Noticias relacionadas

En la plataforma, que ya está en marcha, no solamente se encuentra la Fundación María José Jove, sino que "van a participar tanto mecenas como otros centros de arte, se está construyendo un grupo de apoyo", informa González. Opina que, cuantas más instituciones se incorporen, "más fuerza y potencial vamos a tener". A pesar de esperarse sus resultados más a largo plazo, ya están viendo los primeros brotes de su esfuerzo. "Este año, el 2026, ya hay presencia de diez artistas que van a participar en la Bienal de Lyon, y se está produciendo la obra de otro que irá a la Bienal de Toronto", informa González.