Martes choqueiro en A Coruña: el día en el que manda la creatividad
De una niña disfrazada de farola del paseo marítimo a un grupo de planetas y astros que recuerda la cuenta atrás para el eclipse solar de agosto. Ese es el resumen de un Martes de Carnaval al que respetó la lluvia y en el que se vieron muchos Mario Bros, Harry Potter, indios y vaqueros
Un buen choqueiro es creativo, no tiene vergüenza, ama el Entroido y tiene la idea perfecta para triunfar mientras se pasea por la calle de la Torre. Este Martes de Carnaval hubo muchos Mario Bros, Harry Potter, indios y vaqueros, pero también atuendos que no han pasado desapercibidos, como una niña que se vistió de farola del paseo marítimo de A Coruña o un grupo de amigos que se vistieron de planetas y astros y a los que no les faltaron las gafas que recuerdan que el 12 de agosto hay una cita con el eclipse.
El de ayer fue el día de la creatividad. Pero también de los homenajes y la risa. Por fin los nombres de Isa y Bego, As Toliñas, aparecen en una placa en la calle San José. Las choqueiras del año 2026 disfrutaron de la jornada acompañadas de la alcaldesa, Inés Rey, y su equipo, que por un día se convirtieron en cruceristas extranjeros. También hubo protagonismo para la comparsa los Kilomberos de Monte Alto, que ponen ritmo a estos festejos, en el Andar do Antroido. «En A Coruña y en nuestro Antroido recordamos y homenajeamos cada año a aquellas personas que hacen de esta fiesta una de las mejores de Galicia, con iniciativas que buscan extender el espíritu choqueiro», comentó la regidora tras las ofrendas florales a Fernando Cantero, Canzobre y Palau.
Por la tarde, el campo da Leña se convirtió en un desfile de buenas ideas: placeras con bufandas del Dépor y pescados, Aladdín o Los Picapiedra.
Y no solo los que se subieron al escenario para participar en los concursos dejaron a más de uno con la boca abierta. Bastaba con darse un paseo por la zona para alucinar con Bad Bunny en la reciente SuperBowl, un grupo de chicas en la peluquería con revista en mano e incluso una clínica de injerto capilar ambulante.
Este miércoles tocar despedirse el Entroido hasta el próximo año. Es momento de llorarle a la sardina en su entierro en San Amaro. La comitiva partirá del Circo de Artesáns a las 20.30 horas.
