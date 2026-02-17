La modificación del deslinde del puerto exterior de A Coruña, a audiencia pública hasta marzo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto un plazo de audiencia para que los interesados consulten el expediente del nuevo deslinde de dominio público marítimo-terrestre en el puerto exterior de punta Langosteira. Los interesados pueden consultar la documentación técnica en la web del Ministerio, y ver el expediente en Madrid o en las oficinas de San Pedro de Mezonzo, 2, previa petición de cita.

La rectificación afecta a¡ unos 4.700 metros del puerto exterior busca, siempre según la documentación del procedimiento, incorporar en los planos de deslinde «la situación actualizada» de esta parte de la costa, en especial instalaciones asociadas al puerto exterior y promovidas por la Autoridad Portuaria de A Coruña. Así, se incorporarán al dominio público terrestre terrenos que «constituyen zona de servicio» del puerto, y se delimita «una nueva línea de ribera de mar consecuencia de dicha infraestructura». Así, se tienen en cuenta expropiaciones efectuadas hasta el mes de febrero de 2025. La modificación también busca actualizar la base cartográfica de los mapas que están referidos a este tramo.

Los interesados pueden presentar «los escritos, documentos y pruebas que estime convenientes» desde este lunes, 16 de febrero, hasta el 6 de marzo de 2026. Según figura en la documentación, la demarcación de Costas de Galicia ya incoó el primer expediente de deslinde se incoó en marzo de 2022 y se dio oportunidad a los interesados de comparecer. El 9 de febrero de 2024, el Servicio Jurídico del Ministerio emitió un informe, pero ese mismo mes de marzo el expediente caducó. El pasado 5 de abril la Dirección General de la Costa y el Mar permitió a Costas de Galicia la incoación de oficio de la rectificación.