El restaurante de A Coruña que conquista a más de 90 famosos: de Enrique Iglesias a Ana Obregón

Si hay dos cosas que definen a Galicia fuera de sus fronteras, esas son sus constantes lluvias y la excelencia de su comida. No hace mucho el actor de The Walking Dead, Norman Reedus, se deshizo en elogios hacia la cocina gallega y el famoso chef británico Gordon Ramsay aseguró que la mejor carne del mundo estaba en la comunidad.

No es de extrañar, por lo tanto, que cuando una personalidad visita el territorio quiera disfrutar de los manjares sobre los que tanto ha escuchado. Si el destino es A Coruña, la mayoría de los famosos suele acabar en el mismo punto, un establecimiento del centro que se ha labrado una reputación por su cocina gallega tradicional.

Hablamos del restaurante Celeiro, el histórico local de la Rúa Franja por el que ya han pasado más de 90 figuras del mundo del espectáculo y de los deportes. El recinto, que cumple 30 años de vida, ha sentado a su mesa a grandes iconos nacionales e internacionales, como el cantante Enrique Iglesias, la actriz Ana Obregón y el exfutbolista brasileño Mauro Silva.

Así es Celeiro, el restaurante de los famosos en A Coruña

El restaurante Celeiro nació en 1996 con un leitmotiv claro: compartir su amor por los productos tradicionales de Galicia. Sobre todo los de mar, como el marisco y el pescado salvaje, además de una gran bodega de la que el establecimiento se siente especialmente orgulloso.

Es por eso por lo que las personalidades de fuera y dentro de la comunidad se acercan a su cocina cuando están de paso en la urbe, para probar la comida gallega e irse de la zona con los deberes hechos. La propia familia real, representada por Froilán de Marichalar y Borbón, ha pasado por este establecimiento del centro de A Coruña, así como cantantes tan conocidos como Bertín Osborne, Omar Montes o el músico de rock Loquillo, que estuvo hace poco por la ciudad como parte de su gira Corazones legendarios.

El multipremiado Álex de la Iglesia —director de éxitos como El día de la bestia o Las brujas de Zugarramurdi—, también cruzó en su día las puertas de Celeiro, así como algunas celebridades autóctonas. El lucense Luis Tosar y el compostelano Luis Zahera son otros de los que lo han frecuentado, al igual que algunos de los jugadores históricos del Deportivo de La Coruña.

Es el caso, por ejemplo, del ya fallecido Amancio Amaro y del deportivista Mauro Silva, que jugó en el equipo durante más de diez temporadas. Sea cual sea la esfera que los hace célebres, las personalidades que acuden al establecimiento se van siempre con la barriga llena, pero también, normalmente, con una fotografía que queda colgada en la ya icónica 'pared de la fama' del local.

La comida de siempre con un toque nuevo

Si bien la base de Celeiro es "el producto autóctono", el local añade "un pequeño toque de autor" con el fin de saborear lo de siempre de una forma novedosa. "Aquí no hay trucos, solo amor por la cocina", asegura en redes el establecimiento, que también incluye en su carta ingredientes estacionales.

Además del marisco y de los pescados de la ría —los auténticos reyes del menú—, la clientela destaca carnes como el chuletón y la oferta de postres. Se trata de dulces clásicos que, precisamente por ello, conquistan; como la tarta de queso caramelizada, el coulant de chocolate o la tarta de Santiago casera.

Para el local, estos caprichos azucarados son "la mejor forma de terminar una comida con amigos, familiares o compañeros" sin desviarse del núcleo urbano de A Coruña. Y es que, aunque sea una zona de paso para muchas celebridades, el recinto también acoge a familias y empresarios, que se dan cita en este rincón de la Franja en cuanto pueden para saciar su hambre con recetas gallegas.