Los vecinos denuncian baches en Alfonso Molina en A Coruña

Aseguran que es un peligro para los conductores que pasan por la zona

Baches en Alfonso Molina

Baches en Alfonso Molina / LOC

RAC

A Coruña

La asociación de vecinos Sector 7 Recinto Ferial —que incluye el Polígono de Someso, Espacio Coruña, ExpoCoruña y Coliseum— denuncia la presencia de baches en Alfonso Molina, en la incorporación desde la avenida García Sabell.

Aseguran que llevan así «muchos años», y que el problema «se va parcheando», por lo que, con el paso de los vehículos, vuelve a aparecer. Apuntan que la abundante lluvia de los últimos días también ha agravado la situación, lo que supone un peligro para los conductores que pasan por ahí.

Los vecinos denuncian baches en Alfonso Molina en A Coruña

