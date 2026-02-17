Los vecinos denuncian baches en Alfonso Molina en A Coruña

La asociación de vecinos Sector 7 Recinto Ferial —que incluye el Polígono de Someso, Espacio Coruña, ExpoCoruña y Coliseum— denuncia la presencia de baches en Alfonso Molina, en la incorporación desde la avenida García Sabell.

Aseguran que llevan así «muchos años», y que el problema «se va parcheando», por lo que, con el paso de los vehículos, vuelve a aparecer. Apuntan que la abundante lluvia de los últimos días también ha agravado la situación, lo que supone un peligro para los conductores que pasan por ahí.