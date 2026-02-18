El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias

Galicia recibe con resignación la entrada de una nueva borrasca. De nombre Pedro, es el decimosexto temporal de alto impacto que azota la península ibérica en lo que va de otoño e invierno, tiñendo de amarillo gran parte de los concellos de Galicia y situando a España a solo un temporal de superar su récord de la temporada 2023-2024. La Xunta ha activado para este miércoles la alerta naranja en toda la costa gallega por temporal costero, que entrará en A Coruña a lo largo del día de hoy con vientos que podrán superar los 90 kilómetros por hora. En la ciudad ya ha provocado las primeras incidencias, como la intervención de los bomberos en una marquesina de autobús en el paseo marítimo frente a la Casa de los Peces.

Para lo que queda de semana, Aemet y Meteogalicia pronostican que la alerta naranja en el litoral se mantendrá, pero cesarán los avisos en tierra. Aunque las temperaturas se mantendrán estables, la tarde del jueves 19 de febrero será la cuarta libre de lluvias para A Coruña desde el 1 de enero, inaugurando un período seco que cubrirá el fin de semana hasta, por lo menos, el lunes 23. A partir del martes 24, sin embargo, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad aumenta de nuevo.

Según datos de Meteogalicia, desde el pasado 1 de enero los paraguas coruñeses solo pudieron descansar tres jornadas: el 4 y 12 de enero, y el 12 de febrero. A pesar de ese mes continuo de lluvia, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, asegura que Galicia ya experimentó más días de lluvia sin descanso, y que esta ocasión no se diferencia de las demás.

Días seguidos de lluvia en A Coruña: los casos de 1935 y 2019

En 1935, entre los meses de diciembre, enero y febrero, A Coruña sufrió 44 días seguidos de lluvia, recuerda Infante. El histórico de datos de Meteogalicia recoge que en 2019 se dieron precipitaciones incesantes en la ciudad durante 35 días, desde el 28 de octubre hasta el 1 de diciembre, ambos incluidos.

Para Infante otro dato interesante es, más que los períodos de lluvia, la cantidad de precipitaciones caída en una misma jornada. "Porque, a lo mejor, en una temporada que llueve todos los días, llueve una madrugada cuatro gotas que nadie se entera", dice. Sin embargo, refiere que en enero "no ha habido ningún récord en cuanto a la cantidad de precipitación", ni tampoco en lo que llevamos de febrero.

El motivo de tamaña racha, según Infante, se debe a la combinación de dos fenómenos. Por un lado, se ha vivido "una situación de bloqueo anticiclónico en la zona norte de Europa, por Groenlandia y la península escandinava, que es por donde suelen circular las borrascas que afectan a Galicia", explica Infante. Estos bloqueos se producen con frecuencia, "pero este anticiclón del norte de Europa ha sido especialmente fuerte", dice. Por eso se ha visto afectado el resto del territorio español, a diferencia de otros temporales que se localizan únicamente en el noroeste peninsular.

A esto se le une que "el anticiclón de las Azores no ha estado en su situación habitual, que es sobre las propias islas, sino que se ha dado más al sur", comenta Infante. La unión de estas dos casuísticas se ha traducido en un cóctel en forma de pasillo "por el que entran muchas borrascas unidas a accesos de aire subtropical húmedo, que es lo que trae mucha agua", informa.