Aena limita al campo de vuelo las obras en el aeropuerto de A Coruña hasta 2031

Aena no prevé nuevas actuaciones en la terminal del aeropuerto de A Coruña hasta 2031, aunque su ampliación ya figuraba en el plan director de Alvedro de 2018. A esa conclusión se puede llegar al consultar la información general del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, aprobado esta semana y en el que la entidad propone 13.000 millones de euros de inversiones para todos los aeropuertos de la red en España.

Aunque fuentes de Aena indican que en su momento se detallará la «desagregación territorial» del DORA, la información enviada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incorpora un mapa en el que figura que en A Coruña se harán «actuaciones en el campo de vuelo», pero no en la terminal de pasajeros.

El pasado septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que Alvedro recibiría fondos solo para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen, un nuevo edificio del Servicio de Extinción de Incendios y cocheras, la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora en ayudas visuales. Por ahora se desconoce si siguen el plan.

El objetivo del DORA, según Aena, es «dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura, para garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas». Sin embargo, las estimaciones de Aena no siempre coinciden con la realidad. En el anterior DORA, de 2022 a 2026, Aena calculaba que A Coruña tendría menos de un millón de pasajeros. Cerró 2024 con 1,23 millones y 2025 con 1,29 millones.

Aunque todavía no se han publicado las nuevas previsiones, Aena indica que, a nivel estatal, los próximos cinco años «estarán marcados por una cierta desaceleración tras la fuerte recuperación postpandemia». Por ahora, Alvedro sigue con buenos datos, pues cerró enero con 98.242 pasajeros, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo mes del 2025.

Ante la falta de avances en la ampliación de la terminal coruñesa, los trabajadores reclamaron en varias ocasiones otras medidas a la espera de esa gran actuación, como son la creación de más filtros de seguridad, que se habiliten más puertas de embarque y más fingers o que se amplíe la sala de recogida de equipajes