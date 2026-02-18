Un café que embriaga los sentidos: las cuatro cafeterías de A Coruña que figuran entre las mejores de España

A Coruña es cafetera. Fe de ello dan la enorme cantidad de establecimientos en la urbe y en la comarca que ofrecen lo que, para muchos, es casi un brebaje mágico que les permite superar el día.

Aunque los locales preparan propuestas cada vez más novedosas, que incluyen desde bebidas para perros hasta cafés que se beben y se muerden, lo que triunfa entre los verdaderos apasionados de este producto es el café de especialidad. En él todo—desde el origen del grano hasta su cultivo y procesamiento—, se realiza de la manera más delicada y natural posible, con el objetivo de conseguir un perfil de sabor único que se llega a valorar incluso en rankings nacionales.

The Best Coffee Shops es una de esas instituciones que, anualmente, escoge los establecimientos del país más expertos en la elaboración de este producto. Su lista de 2026 destaca hasta cuatro cafeterías en A Coruña entre las mejores de España, dos de las cuales repiten en el ranking tras su triunfo en 2025.

Las cuatro cafeterías de A Coruña con el mejor café de especialidad

Para elaborar su listado, The Best Coffee Shops tiene en cuenta distintos factores, como el ambiente del local, su innovación, su servicio y, por supuesto, la consistencia y calidad de su café. Este año, su selección incluye un total de 95 cafeterías de toda España, cuatro de las cuales se encuentran en A Coruña.

El año pasado, la ciudad ya había salido airosa, con tres locales elegidos entre los que despachan el mejor café premium del país. En 2026, la selección se amplía, aunque con la baja de Conuco Coffee, que ya no figura en el ranking.

Astro Café Roasters

Uno de los locales que repite en el ranking es Astro Café. La cafetería cuenta con numerosas variedades de este producto, con notas tan peculiares como el chocolate, el caramelo, la naranja o la mora.

Los granos que emplean para elaborar sus bebidas proceden de los países más alabados del sector, como Brasil, Colombia, Uganda o Costa Rica. Cada semilla tiene un tratamiento específico, como el lavado del Joystick Guatemala, "un café clásico, cristalino y de los que te beberías dos litros antes de levantarte de la cama".

En diciembre de 2025, la cafetería llegó a estar nominada en The World's 100 Best Coffee Shops que, como su nombre indica, escoge los mejores locales del planeta. Además de poder disfrutar del café recién hecho, el negocio vende sus granos para poder saborear sus bebidas en casa. En A Coruña, puede encontrarse en tres puntos:

San Andrés, 159.

Alcalde Marchesi, 4.

La Torre, 17.

Goloso Coffee Counters

No es raro ver colas en la entrada de Goloso Coffee Counters, otra de las cafeterías recomendadas por su café de especialidad. El establecimiento se ha sumado este año al ranking, un 2026 en el que también ha inaugurado un obrador propio de dulces y snacks salados.

La carta del local incluye postres clásicos y propuestas veganas, además de sus cafés con opción de takeaway. Entre sus últimas novedades, destaca The Cookie Butter Latte, una mezcla de galletas y granola "todo junto en un latte".

Actualmente, Goloso Coffee Counters cuenta con dos establecimientos en la ciudad:

Rúa Plaza, 13.

Avenida Gran Canaria, 8 (obrador Baked by Goloso).

Lattexa Café Bar

Otro de los locales que no figuraba en el listado de 2025 es Lattexa Café Bar. En este caso, hablamos de un negocio situado en Santa Comba, que lleva "casi cinco años de trabajo, en los cuales el aprendizaje y las mejoras, por muy sutiles que fueran, surtieron su efecto".

El establecimiento, ubicado en el número 36 de la Rúa Lugo, despacha granos de lugares como Etiopía, Kenia e Indonesia, tratados "desde el origen hasta la taza con mimo". El local ha recibido el reconocimiento de The Best Coffee Shops con alegría y lo definen como un premio "a la dedicación y a la constancia" diaria.

Waco Coffee

Con su elección en el ranking nacional, Waco Coffee consolida su posición como una de las cafeterías premium de A Coruña. El negocio, abierto por Graciela Tallón y Víctor Egovail, ya figuró en el listado de 2025 y repite este año gracias a su oferta de cafés comprometidos con "valores éticos, medioambientales y de calidad".

Para acompañar cada taza, Waco también despacha galletas y bizcochos, otro de los parámetros que evalúa The Best Coffee Shops a la hora de elaborar su lista. Puede visitarse en Rúa Alameda, 22.