Chollo inmobiliario en Los Rosales: ático dúplex con garaje y luminoso por 385.000 euros
La vivienda, situada en una novena planta con vistas despejadas en A Coruña, comparte protagonismo con un piso reformado con domótica y aerotermia en plena Ciudad Vieja
Redacción tucasa.com
El mercado inmobiliario coruñés ofrece actualmente oportunidades destacadas tanto en barrios residenciales consolidados como en pleno corazón histórico. Desde un amplio ático dúplex en Los Rosales con precio por metro cuadrado por debajo de la media de la zona, hasta una vivienda reformada con tecnología de última generación en la emblemática calle Riego de Agua, la oferta refleja dos formas distintas de entender la vida urbana en A Coruña.
Descubre más
Ático dúplex exterior con cuatro dormitorios y vistas despejadas en Los Rosales
En la zona de Labañou, dentro del entorno de Riazor, Los Rosales (A Coruña), se encuentra este ático dúplex de 158 metros cuadrados construidos, que se ofrece por 385.000 euros, tras una rebaja desde los 395.000 euros. Situado en una novena planta, destaca por su luminosidad y sus vistas abiertas hacia la ciudad y las áreas verdes del entorno.
La vivienda se distribuye en dos plantas. En la inferior dispone de un amplio salón-comedor, cocina equipada con zona de lavandería, un dormitorio y un baño completo. En la planta superior se ubican tres dormitorios adicionales y un segundo baño, configurando una distribución funcional para familias numerosas o quienes necesiten espacio adicional para teletrabajo o estudio.
Entre sus mejoras recientes figuran ventanas oscilo batientes con doble acristalamiento Climalit, calefacción individual de gas natural y suelos de parquet en excelente estado. Incluye además plaza de garaje y trastero con acceso directo desde el ascensor, y el edificio está adaptado para personas con movilidad reducida. Su precio por metro cuadrado se sitúa por debajo de la media del entorno, lo que refuerza su atractivo tanto para residencia habitual como para inversión.
Piso reformado con aerotermia y domótica en la calle Riego de Agua
La segunda propuesta se localiza en pleno casco histórico, en la calle Riego de Agua, a escasos metros de la Plaza de María Pita, en el distrito Centro-Cidade Vella-Atochas-Pescadería-Ciudad Vieja (A Coruña). Esta vivienda de 152 metros cuadrados se comercializa por 540.000 euros, tras una rebaja desde los 590.000 euros.
El piso cuenta con tres habitaciones y dos baños, y ha sido objeto de una reforma integral que combina elementos clásicos con soluciones contemporáneas. Dispone de dos galerías orientadas al sur, lo que garantiza abundante luz natural, además de armarios empotrados integrados con un diseño funcional.
En el apartado tecnológico, la vivienda incorpora calefacción por aerotermia con bomba de calor propia, sistema de domótica, tomas Ethernet integradas y un recuperador entálpico que optimiza la ventilación sin pérdida de temperatura. Todo ello configura un inmueble pensado para un estilo de vida moderno en pleno centro histórico.
Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en A Coruña. Mientras el ático de Los Rosales apuesta por amplitud, vistas y una relación calidad-precio competitiva en un entorno residencial consolidado, la vivienda de Riego de Agua ofrece diseño, tecnología y ubicación privilegiada en el corazón histórico de la ciudad. Dos perfiles distintos, pero con un denominador común: espacio, calidad y valor añadido en una de las ciudades más dinámicas del noroeste peninsular.
