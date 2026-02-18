El Concello de A Coruña unificará el recorrido del carril 'runner' entre la Torre de Hércules y el Millenium
También se actuará en la carretera de Bens y en el tramo entre San Roque y la avenida de Labañou
El Concello de A Coruña continuará con su plan anual de asfaltados en las calzadas municipales con actuaciones previstas en la carretera que conecta la perrera municipal y al acceso norte al núcleo de Bens. En esta ocasión se renovará el pavimento de 6.200 metros cuadrados de calzada, además de una limpieza de cunetas a lo largo de un kilómetro y medio. Estos trabajos comenzarán antes de este fin de semana.
Tras ello continuará la programación de trabajos en dos tramos del Paseo Marítimo: entre San Roque y la avenida de Labañou y en el que conecta las rotondas de la Torre y del Aquarium Finisterrae.
Además, esta renovación del firme, tendrá también la consiguiente ampliación y delimitación del carril runner en ese tramo, lo que marcará, según destaca el ente municipal, un hito simbólico en el mapa de infraestructuras de la ciudad, puesto que permitirá unificar el recorrido específico para corredores entre la rotonda de la Torre y el obelisco Millenium.
Si bien ya se usaba el antiguo carril del tranvía como superficie improvisada para la práctica del running, la adecuación de esta superficie junto con la señalización, completará el itinerario en su totalidad entre estos dos puntos del paseo. Los runners podrán así completar 4,5 kilómetros por un asfalto específico para este deporte.
Tras completar este tramo, tan solo quedará uno entre la rotonda de la Torre y el paseo a la altura del cementerio de Santo Amaro, de aproximadamente 750 metros, para así completar los 6,5 kilómetros de carril runner ya delimitados entre el Millenium y la Torre de Control Marítimo.
La concejala de movilidad, Noemí Díaz, recordó que la creación de este carril por el paseo dio sus primeros pasos coincidiendo con la pandemia de la covid-19 para obtener más espacio durante el levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias. "Se habilitó para fomentar la práctica deportiva segura al aire libre, pienso que con un impacto muy positivo para la ciudadanía tanto en aquel contexto como en el posterior, porque permitió valorar los beneficios de este recorrido deportivo que no teníamos hasta entonces", explicó.
Estos trabajos se realizarán a partir de la próxima semana, y durante los mismos también se retirarán los viales del tranvía en el lado interno del paseo marítimo.
