A Coruña encabeza la subida de cruceristas de los grandes puertos de España, lidera los del Noroeste y deja atrás a Vigo

Entre los principales puertos de cruceros de España, ninguno crece en pasajeros a la velocidad de A Coruña. De acuerdo con Puertos del Estado, entre 2015 y 2025 los pasajeros que se detienen en los muelles coruñeses subieron un 231%, desde algo menos de 140.500 personas a prácticamente 465.200, un récord. Fue una década de crecimiento para el sector, que pasó de unos 8,6 millones de pasajeros a más de 14,1 en los muelles gestionados por el Gobierno central, pero la subida de A Coruña, el líder indiscutible del tráfico de viajeros en el Noroeste peninsular, prácticamente cuadruplica a media.

Ninguno de los once puertos con más de un cuarto de millón de viajeros creció tanto como A Coruña: el que más se aproxima es Alicante, con un alza del 206%. La ciudad fue el año pasado el octavo puerto con más cruceristas, solo superaba por Barcelona (casi 4 millones de viajeros), Baleares (2,57 millones), Las Palmas (cerca de 2,1 millones), Tenerife (1,6 millones), Valencia (prácticamente 800.000), Málaga (unos 570.000) y Bahía de Cádiz (que rozó los 625.000). En la lista hay destinos mucho más populares y consolidados, pero A Coruña recorta distancias: los tres primeros puertos del listado crecieron entre un 31 y un 67% en la última década.

Además, los principales destinos de cruceristas en España están situados en Canarias o en las costas mediterránea y meridional, climas más cálidos y tradicionalmente más ligados al tráfico de buques de placer. En el Norte y Noroeste de la Península, contando también el muelle de Oporto, los datos de A Coruña están muy lejos de los de cualquier otra ciudad. La que más se aproxima es Vigo, que sumó algo más de 306.000 cruceristas en 2025, pero su crecimiento ha sido muy inferior al de A Coruña en los últimos diez años. En 2015 sumaba unos 205.000 visitantes, un 46% más que A Coruña. Ahora, su cifra de cruceristas es un 34% menor.

En Ferrol, el puerto más próximo al de A Coruña y que por tanto podría ser su competencia más directa, el número de cruceristas bajó en la última década, de unos 21.600 a poco más de 16.600. El resto de muelles gallegos presenta cifras testimoniales: en Marín y ría de Pontevedra no se registraron viajeros en 2015 ni en 2025, mientras que por Vilagarcía pasaron poco más de mil viajeros de barcos de ocio el año pasado.

El resto de la costa norte solo tiene un muelle que esté en una escala comparable a las de A Coruña y Vigo, si bien las cifras están muy lejos de las de los dos puertos gallegos. Bilbao sumó en 2025 algo más de 181.000 pasajeros, un 157% más que los algo más de 70.500 de 2015. En Gijón, los viajeros se triplicaron en la última década, pero aún son menos de 65.000. Y en Santander, que pese a un importante incremento del 247%, apenas suma unos 29.900. Pasaia y Avilés tienen cifras de viajeros testimoniales.

Y, en Portugal, crece el puerto de Oporto, Leixões, que precisamente inauguró una terminal de cruceros en 2015 y que ahora afronta un proceso de modernización enfocado, sobre todo, a conseguir tráfico de contenedores y que pretende competir con los puertos gallegos. El muelle portugués solo ha publicado datos de cruceristas hasta noviembre de 2025, desde inicios de año contabilizó unos 223.600 pasajeros. Desde que empezó a dar datos en 2003 nunca se había superado la cifra de 200.000 pasajeros, incluso contando los que no son cruceristas (aunque estos son testimoniales). En 2015 fueron poco más de 79.000.

Inversiones y cobro de tasa

El secretario de la Asociación de Usuarios del Puerto de A Coruña (Ausport), Francisco Peleteiro, señaló a este diario que no ve como una «amenaza» la expansión de Leixões. La distancia con Oporto es mucha, y el puerto coruñés no está enfocado a los contenedores.

Pero sí que destacó que la ciudad lusa ha «ha apostado mucho» y construido «una terminal magnífica» para cruceros, mientras que «otros puertos con mucho menos tráfico como Bilbao han hecho una inversión», por lo que señala que en A Coruña quizás haya que apostar «a medio plazo» en infraestructuras. Este mes de enero el Concello ha empezado a cobrar una tasa turística al sector de los cruceros, y el responsable de la terminal de cruceros y director general de la consignataria Rubine e Hijos, Luis del Moral, cree que es posible que haya barcos que se desvíen a Ferrol.