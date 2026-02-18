Delegados de CIG se encierran en la sede de la patronal en A Coruña para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio del bus interurbano

Delegados de CIG en el sector del transporte interurbano por carretera y otros representantes de esta central sindical han iniciado hoy un encierro en la sede de la patronal coruñesa para protestar por "el bloqueo de la negociación colectiva y la falta de una reunión de la mediación". Entre las personas encerradas en las instalaciones de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) en la plaza Luis Seoane se encuentra el secretario general de CIG, Paulo Carril. La CEC se mostró sorprendida por esta acción y aseguró que no tiene nada que ver con el conflicto, pues ni participa en las negociaciones ni en la mediación y las asociaciones empresariales del sector no están integradas en la Confederación, informaron fuentes de la entidad.

Denuncian que en la última reunión, celebrada el 12 de febrero, se concluyó que "en el plazo de 24 horas la patronal enviaría una contestación a la propuesta que CCOO puso encima de la mesa, por lo que, casi una semana después, e ignorando las reglas de la mediación, el empresariado continúa dilatando todo el proceso negociador y dando muestras de su mala fe". La CIG considera que esta situación supone "un paso más en el disparate y la irresponsabilidad patronal en su voluntad de imponer un acuerdo que fue rechazado por el 70% del personal en un referendum vinculante para todas las partes".

Añaden desde CIG que esta nueva actuación empresarial "se suma a todas las demás vividas desde el comienzo del conflicto, con el único objetivo de bloquear la negociación, dinamitar el procedimiento de mediación con maniobras dilatorias y dejar a la CIG al margen".

Este lunes conocíamos que la huelga de autobuses continúa suspendida a la espera de un acuerdo que permita cerrar el conflicto y de que la patronal responda a la última propuesta presentada por los sindicatos, cuyas posturas se han distanciado en los últimos días. CCOO y UGT más favorables a un pacto mientras que la CIG se desmarca.