Los 34 años del Eixo Atlántico, en exposición en A Coruña

El Eixo Atlántico, una asociación de concellos de Galicia y el norte de Portugal, muestra su historia desde su creación en 1992 en una exposición abierta el 18 de febrero en la dársena de la Marina de A Coruña. La muestra, disponible hasta el 4 de marzo, se compone de siete cubos explicativos que abarcan desde el acto fundacional de la entidad transfronteriza, en 1992, hasta la actualidad, repasando eventos de referencia.

Iago López

Además de la historia del Eixo, se exhiben también acontecimientos de relevancia mundial de las últimas décadas, como la caída de las Torres Gemelas o la pandemia del covid-19, entre otros. La exposición fue inaugurada por el concejal José Manuel Lage y el secretario del Eixo, Xoán Vázquez.