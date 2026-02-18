Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avanza el proyecto para construir 58 pisos sociales en Os RosalesLa repercusión en Galicia de la huelga de médicosLa brecha salarial persisteConcentración de usuarios y trabajadores del programa LecerOtra borrasca en A Coruña antes de un cambio de tiempoOposición masiva para 24 plazas en el Concello de A CoruñaBloqueo en la negociación del convenio del bus interurbanoLa oferta del Elche que pretendía llevarse a Lucas Noubi
instagramlinkedin

Los 34 años del Eixo Atlántico, en exposición en A Coruña

La muestra está disponible en la dársena de la Marina hasta el 4 de marzo

Dos visitantes en la muestra 'Historia do Eixo Atlántico'

Dos visitantes en la muestra 'Historia do Eixo Atlántico'

Ver galería

Los 34 años del Eixo Atlántico, en exposición en A Coruña / Iago López

RAC

A Coruña

El Eixo Atlántico, una asociación de concellos de Galicia y el norte de Portugal, muestra su historia desde su creación en 1992 en una exposición abierta el 18 de febrero en la dársena de la Marina de A Coruña. La muestra, disponible hasta el 4 de marzo, se compone de siete cubos explicativos que abarcan desde el acto fundacional de la entidad transfronteriza, en 1992, hasta la actualidad, repasando eventos de referencia.

Una exposición en la dársena de la Marina celebra los 34 años del Eixo Atlántico

Una exposición en la dársena de la Marina celebra los 34 años del Eixo Atlántico

Iago López

Además de la historia del Eixo, se exhiben también acontecimientos de relevancia mundial de las últimas décadas, como la caída de las Torres Gemelas o la pandemia del covid-19, entre otros. La exposición fue inaugurada por el concejal José Manuel Lage y el secretario del Eixo, Xoán Vázquez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
  2. El Ayuntamiento de A Coruña anuncia una campaña de inspección de pisos turísticos, de los que prevé cerrar más de 700
  3. El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
  4. El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
  5. La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
  6. Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
  7. La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
  8. Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación

El viento levanta una marquesina de bus en el paseo, frente a la Casa de los Peces

El viento levanta una marquesina de bus en el paseo, frente a la Casa de los Peces

Los 34 años del Eixo Atlántico, en exposición en A Coruña

Los 34 años del Eixo Atlántico, en exposición en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 19 de febrero

Aena limita al campo de vuelo las obras en el aeropuerto de A Coruña hasta 2031

Aena limita al campo de vuelo las obras en el aeropuerto de A Coruña hasta 2031

La oposición a auxiliar administrativo en A Coruña atrae a casi 1.700 aspirantes: "La alta cantidad de candidatos eleva la presión"

La oposición a auxiliar administrativo en A Coruña atrae a casi 1.700 aspirantes: "La alta cantidad de candidatos eleva la presión"

Oposición masiva para 24 plazas de auxiliar administrativo en el Concello de A Coruña

Usuarios y trabajadores del programa Lecer de A Coruña simbolizan su muerte en el Miércoles de Ceniza

Usuarios y trabajadores del programa Lecer de A Coruña simbolizan su muerte en el Miércoles de Ceniza

El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias

El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias
Tracking Pixel Contents