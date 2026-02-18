¿Qué hacer hoy en A Coruña? El entierro de la sardina y más planes para este miércoles 18 de febrero

Pablo Rivero presenta ‘La canguro’ en el FNAC

19.00 horas. El actor de la serie Cuéntame cómo pasó hablará de su nueva novela La canguro, un thriller psicológico ambientado en el hogar.

FNAC | Mercado Plaza de Lugo

Marta Jiménez expone ‘Oxígeno’ en Moito Conto

19.00 horas. La escritora presenta su nuevo libro, en el que narra cómo ella y su pareja sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono.

Moito Conto (San Andrés 35)

Entierro de la sardina en la playa de San Amaro

20.30 horas. Desentronización del dios Momo y entierro de la sardina, que marca el final del Entroido. La comitiva sale del Circo de Artesáns.

Circo de Artesáns