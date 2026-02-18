Intercaminos 2026 reúne en A Coruña a 1.200 estudiantes de Ingeniería Civil de nueve ciudades

A Coruña acoge desde este jueves 19 de febrero y hasta el sábado día 21 el XXXIV Intercaminos 2026, un encuentro que congrega en la ciudad a 1.200 estudiantes del Grado de Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos coruñeses y procedentes también de los campus de Barcelona, Granada, Santander, Madrid, Ciudad Real, Alicante, Valencia y Cartagena. El encuentro, que incluye competiciones deportivas y distintas actividades de convivencia entre universitarios, ha elegido en esta novena edición la ciudad de A Coruña para su celebración.

Organizado por el Club Deportivo Camiños A Coruña, cuenta con la colaboración del Concello coruñés y de la Universidade da Coruña (UDC) mediante la cesión de las instalaciones deportivas municipales de Labañou, Os Rosales y Visma, así como de las canchas municipales de tenis Salvador de Madariaga y Rafael Alberti.

Intercaminos 2026 combina competición deportiva y actividades de convivencia "con el fin de favorecer --expone el Concello-- el intercambio entre estudiantes de distintas escuelas" universitarias y promover "valores como el compañeirismo y el trabajo en equipo".

La jornada inaugural se desarrollará en el campus de Elviña este jueves día 19 de febrero con la disputa de pruebas de atletismo y modalidades tradicionales de Intercaminos como el sogatira, el brilé y el lanzamiento de probeta, una disciplina característica de las escuelas de Ingeniería de Caminos similar al lanzamiento de peso pero que, en este caso, consiste en el lanzamento de una probeta estandarizada de hormigón, empleada de forma habitual en ensayos técnicos de esta especialidad.

Las actividades continuarán el viernes día 20 y el sábado día 21 con pruebas deportivas en diferentes instalaciones de la ciudad, con epicentro en Riazor. Las instalaciones municipales albergarán competiciones de fútbol sala, balonmano, fútbol 7 y tenis. El fútbol sala se disputará en el pabellón de Os Rosales, el balonmano en Labañou, el fútbol 7 en los campos de Visma y el tenis en las pistas de Salvador de Madariaga para categoría femenina y Rafael Alberti para la sección masculina. Además están programados encuentros de voleibol en el pabellón de la Normal (UDC) y de baloncesto en el polideportivo Agra II. Habrá asimismo competicones de pádel en las pistas del campus de la UDC.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, subrayó que “a celebración do Intercamiños na Coruña reforza o papel da cidade como sede de grandes eventos deportivos e universitarios” y añadió que “esta cita consolida a liña de apoio ao deporte e á organización de encontros de ámbito estatal impulsada polo Goberno de Inés Rey, ao tempo que contribúe a dinamizar as nosas instalacións e a actividade económica durante estes días”.