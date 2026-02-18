Iván Torres, de Efecto Pasillo: "Los mejores conciertos que recuerdo han sido en espacios pequeños"

Abren la gira en A Coruña. ¿Con qué expectativas afrontan el concierto?

Vamos con nuevo repertorio. Tenemos una energía muy alta en los conciertos, así que este va a ser muy enérgico, con temas de siempre y también del nuevo EP. Es un gusto tremendo volver a reencontrarnos con el público gallego.

Será en el teatro Colón. ¿Por qué han decidido empezar a girar en estos espacios?

Se nos ocurrió hacer esta gira, que son sobre ocho conciertos, de esta manera porque es de donde nosotros venimos. Nuestros comienzos fueron en salas y teatros. Esto nos ofrece la posibilidad de hacer conciertos más cercanos y las canciones logran una dimensión diferente. Nos apetecía este formato antes de enfrentarnos a grandes escenarios de festivales a partir de mayo y junio.

En un momento de grandes recintos y entradas agotadas en minutos, ¿es como una reivindicación de esos pequeños espacios en los que nace la música?

Totalmente. Estamos sobresaturados de festivales y conciertos grandes. De si uno llena nueve estadios o no sé qué. Que está muy bien, no lo critico, ojalá pudiera estar delante de 20.000 personas cada fin de semana, pero también tiene una magia especial estar delante de 400 personas en un teatro o en una sala. Se vive de manera muy diferente. Los mejores conciertos que recuerdo han sido en espacios pequeños. En esas distancias cortas ves lo que la gente está sintiendo. Incluso hay conversación entre el artista y el público. Es muy diferente.

Presentan su nuevo EP, en el que se encuentra Buen Café. ¿Es su forma de animar al público a disfrutar de los pequeños placeres de la vida?

Sin duda, ese buen café que se toma con la calma relativa. Yo lo asocio a respirar, afrontar lo que viene, aceptar lo que fue y disfrutar de este momento en concreto. Del aroma, el sabor, la temperatura... Es la metáfora de disfrutar del momento y hacerle caso a la intuición que a uno le viene dentro, y lanzarse. Si uno se equivoca, ya habrá tiempo de rectificar. No hay que quedarse atrapado en el miedo.

Sus canciones están llenas de luz y ritmo, ¿es lo que hace falta en estos tiempos de problemas de salud mental y días grises?

Sí. Somos especialistas en hacer canciones que transmiten buena vibra y positivismo. En cuanto a salud mental, mucha gente nos viene a contar que atravesaron un proceso depresivo o que sus hijos estuvieron enfermos y gracias a nuestra música lo sobrellevaron mejor. Que alguien te diga eso es maravilloso. Y creo que este nuevo EP aporta cosas bonitas.

En él se encuentra también Oro y diamantes, que da nombre a la gira. ¿Qué mensaje quieren mandar con ello?

Oro y diamantes habla del postureo desmedido. Unos hablan del Ferrari o el Lamborghini que tienen, pero al final todos somos lo mismo: pura emoción, alegría y miedo. Llamamos así a la gira porque es un título sugerente y bonito. Viene a decir que en las redes mostramos lo que nos interesa, pero la realidad es la que es. Vamos a disfrutar de la música y del momento y vamos a dejar de dar clases de vida a los demás.

¿Qué piensan cuando ven que algunas de sus canciones suman millones de reproducciones y han marcado a muchas generaciones?

Hay muchas, como Carita de buena, Pan y mantequilla, Cuando me siento bien o No importa que llueva. Hay canciones de hace 15 o 17 años que de repente se empiezan a utilizar en plataformas y se vuelven virales. Es muy difícil superar esas cosas. Nosotros nos centramos en hacer buenas canciones y ofrecer lo que en ese momento creemos que puede estar bien. Una canción bonita como Tabú. Nos sentimos muy afortunados. El éxito es mantenerse, seguir ilusionados haciendo un trabajo musical juntos y giras. Que llega otro pelotazo y nos coloca en el candelero, bienvenido sea, pero nuestro objetivo es ofrecer buena música.