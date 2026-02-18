Luz verde inicial al estudio de detalle del proyecto de la Xunta para construir 58 pisos sociales en Os Rosales

La Junta de Gobierno local dará esta semana luz verde al estudio de detalle del proyecto de la Xunta para construir un edificio de 58 viviendas públicas en Os Rosales. El inmueble se levantará en una parcela cedida por el Ayuntamiento ubicada en la calle Emilio González López. El documento se someterá a exposición pública y después deberá pasar por Pleno para su aprobación definitiva.

Según el documento, este nuevo edificio va a completar la manzana delimitada por las calles Emilio González López y Simón Bolívar, y por dos zonas de aparcamiento público situadas al norte y al sur. La parcela, de unos 1.220 metros cuadrados de superficie, se encuentra en el entorno de la Plaza Elíptica. El inmueble tendrá ocho plantas de altura --con bajo cubierta y planta baja--.

Además de cumplir las condiciones de ordenación impuestas por el plan general, el estudio de detalle recoge una solución para resolver la diferencia de pendiente que existe entre las calles que bordean el terreno. Por ello se plantea una edificación escalonada, organizándola en dos volúmenes: uno volumen con frente a Simón Bolívar, y el otro hacia Emilio González López, además de un patio interior.

Es la Xunta, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), la que se encarga de este proyecto. El Gobierno autonómico presentó al Concello la solicitud para tramitar el estudio de detalle el 3 de febrero y apenas ocho días después el jefe de Departamento de Planeamento emitió el informe que permite su aprobación inicial. Ahora se abrirá un plazo de un mes para someter el documento al trámite de información pública. Para el visto bueno definitivo necesitará la aprobación del Pleno.

Se trata, por tanto, de un nuevo paso para dotar a la ciudad de vivienda pública. En este caso, el plan de la Xunta es construir 58 pisos sociales, además de garajes y trasteros. El contrato fue adjudicado a la UTE Naos 04 Arquitectos - Manuel Vázquez Molino, por un importe de 369.050 euros. La inversión prevista para esta actuación alcanza los 11 millones de euros.

Otros proyectos

La de Os Rosales no es la única parcela que el Concello le cedió a la Xunta para construir pisos protegidos. También le otorgó un terreno en la calle Rey Abdullah, en la zona de la plaza Porticada, donde prevé hacer 11 viviendas, y otras dos parcelas en Pedro Fernández, en Pedralonga, donde el proyecto contempla 30 pisos. El Gobierno gallego estima que estas viviendas pueden estar listas en 2028.

Así, el mapa coruñés de nueva vivienda pública se va extendiendo más allá de Xuxán, donde el Concello está construyendo un edificio con 50 pisos públicos entre las calles Longarela y Cernadas para cumplir un acuerdo extrajudicial. La Xunta anunció recientemente la licitación de la redacción del proyecto para construir 264 nuevas viviendas públicas en este barrio, donde tiene otros proyectos en marcha que suman 104 pisos más.

Monte Mero, en marcha

Además, el foco está puesto en Monte Mero, una amplia zona de fincas y pequeñas viviendas que en su mayoría está entre Alfonso Molina, Xuxán, Pedralonga y la Ciudad de las TIC. El Ejecutivo autonómico proyecta aquí 3.254 pisos protegidos y 771 viviendas libres, según la documentación presentada. El proyecto, con edificios que tendrían una altura de bajo y doce pisos, aunque algunos bajan a ocho, ya recibió luz verde ambiental al entender que no habrá "efectos adversos significativos derivados" de la urbanización.

Noticias relacionadas

Los residentes en la zona se quejan de la ubicación elegida para la ejecución de este proyecto, alertando de que unas 180 personas se quedarán sin casa por las expropiaciones. La asociación Uxío Carré recoge firmas para modificar el plan.