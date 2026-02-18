La meteorología adversa provoca el desvío de un vuelo procedente de Madrid con destino a A Coruña
Otros dos vuelos que volaban a Santiago también han tenido que ser desviados
Agencias
La meteorología adversa provocada por el temporal que afecta a Galicia este miércoles ha hecho que un vuelo que se dirigía al aeropuerto de Alvedro haya tenido que ser desviado, así como otros dos vuelos que se dirigían al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.
En concreto, el mal tiempo afectó a un vuelo de Iberia que hacía el trayecto Madrid - A Coruña, que tuvo que ser desviado a Santiago de Compostela.
También un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Valencia-Santiago se ha desviado a Madrid y un vuelo de Vueling, que cubría la ruta Gran Canaria-Santiago, se ha desviado al Aeropuerto de Asturias.
La Aemet ha activado este miércoles en A Coruña un aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 90 km/h. Además, la costa se encuentra en alerta naranja por oleaje que puede alcanzar los siete metros y viento de fuerza 9 a partir del mediodía, que ocasionalmente puede llegar a los 88 km/h.
