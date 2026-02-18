Oposición masiva para 24 plazas de auxiliar administrativo en el Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña encara uno de sus procesos selectivos más concurridos de los últimos años. Un total de 1.693 aspirantes participarán en las pruebas de acceso para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo del Concello, según consta en el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este miércoles, que recoge la lista definitiva de admitidos. Esta convocatoria unifica las vacantes correspondientes a las Ofertas de Empleo Público (OEP) de 2022, 2023 y 2024, sumando un total de 24 plazas de auxiliar administrativo (subgrupo C2).

Las esperanzas por obtener una plaza fija en el Concello se traduce en cifras de participación masivas. Un total de 1.693 personas cuentan con la validación oficial para realizar las pruebas. De este volumen, 1.595 aspirantes concurren por el turno libre ordinario y optan a 19 plazas. El cupo de reserva para personas con discapacidad suma 98 candidatos, quienes optan a cinco de los puestos ofertados en esta convocatoria conjunta.

La ratio de competencia se sitúa en torno a los 70 opositores por cada plaza disponible, lo que obliga a los candidatos a una preparación de excelencia. El concejal delegado de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, firmó la resolución el pasado 11 de febrero, publicada ahora en el BOP.

Noticias relacionadas

El volumen de aspirantes obliga a realizar el primer examen en el Coliseum de A Coruña, el 23 de marzo a las cinco de la tarde. En el Coliseum se ha celebrado este mes otra oposición multitudinaria, en la que 1.370 opositores se lanzaron a por una plaza de administrativo en el Concello de A Coruña en la que se ha situado como una de las tres convocatorias de empleo público con más aspirantes de los últimos años en el Ayuntamiento, según indicaron fuentes municipales, con más de cien aspirantes para cada plaza.