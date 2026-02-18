El tiempo en A Coruña según la Aemet: la borrasca 'Pedro' pone toda la costa gallega en alerta naranja

Toda la costa gallega está hoy en alerta naranja y prácticamente todos los concellos de Galicia están en aviso amarillo por un empeoramiento de las coniciones meteorológicas debido a la entrada de un nuevo frente de inestabilidad atmosferica que viene a sumarse al largo tren de borrascas que encadena la comunidad gallega desde que arrancó 2026. En esta ocasión la Xunta ha activado para este miércoles la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego, ante la llegada de un nuevo temporal a Galicia. Se trata de la borrasca Pedro y entrará a lo largo de la jornada de hoy por el noroeste peninsular con nubes, lluvia y aviso amarillo en la práctica totalidad de los concellos gallegos por rachas de viento que en el litoral coruñés pueden alcanzar o incluso superar los 90 km/h. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba en las últimas horas de estas alertas para A Coruña y el resgo del territorio gallego.

Meteogalicia también anticipaba ayer un empeoramiento de las condiciones meteorológicas de cara a la jornada de este miércoles 18 de febrero.

Pedro llega para prorrogar el mes y medio largo de temporales de alto impacto que, desde principios de enero, ha tenido como protagonistas a las borrascas Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Nils y Oriana. Con todos estos frentes borrascosos se han registrado alertas por fenómenos adversos y hoy de nuevo vemos el mapa de Galicia teñido de naranja y amarillo por los avisos motivados por el nuevo frente de inestabilidad que llega con esta nueva borrasca con nombre propio. Impactará principalmente en Francia pero Galicia también notará sus efectos en forma de fuerte oleaje --en A Coruña se esperan olas de hasta 7 metros-- y rachas de viento que pueden rebasar los 90 km/h en el noroeste coruñés.

El Gobierno gallego explica en un comunicado que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros. Hoy están suspendidas las actividades deportivas federadas y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados.

El Ejecutivo autonómico ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y paseos marítimos. También ha pedido a los ciudadanos que extremen las medidades de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.

Además del viento y el oleaje, Pedro entra con lluvia. Tras un Martes de Entroido en el que las precipitaciones dieron tregua para que los choqueiros pudieran disfrutar de una jornada sin paraguas, hoy vuelven los chubascos. En A Coruña los termómetros marcarán 8 grados de mínima y 13 de máxijma.

¿Cómo evolucionará el tiempo en A Coruña durante los próximos días? A la vista de los pronósticos de la Aemet y de Meteogalicia, vemos que para mañana jueves día 19 de febrero se mantiene la alerta naranja en el litoral pero ya no hay avisos en tierra. Las temperaturas se mantendrán sin apenas cambios y se esperan precipitaciones durante la primera mitad del día pero por la tarde en A Coruña ya no se prevén lluvias, así que lloverá el jueves por la mañana pero a partir de ahí dejará de llover y, si se cumplen las predicciones de Aemet y Meteogalicia, la ciudad coruñesa disfrutará a partir del viernes de un tramo de como mínimo cuatro días sin lluvias, hasta el lunes día 23 incluido. A partir del martes día 24 por la tarde se incrementarán de nuevo las probabilidades de precipitaciones en A Coruña y en el resto de Galicia pero hasta entonces, y desde este jueves por la tarde, la costa coruñesa encadenará cuatro jornadas --viernes, sábado, domingo y lunes-- sin paraguas, lo cual supondrá un respiro tras un mes y medio largo de precipitaciones y alertas meteorológicas casi sin tregua. Más información.