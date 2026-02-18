Usuarios y trabajadores del programa Lecer de A Coruña simbolizan su muerte en el Miércoles de Ceniza: "Non á privatización"

Tras el anuncio la pasada semana, por parte del edil Gonzalo Castro, de que los trabajadores del programa municipal de Lecer del Concello de A Coruña cobrarían "en cuestión de días" las cantidades que les adeuda la empresa Serviplus, este miércoles tanto usuarios como trabajadores protestaron ante la Casa Paredes, sede de la Concellería de Cultura.

De hecho, el propio Gonzalo Castro, concejal responsable del área, fue objeto de varios de los cánticos de los manifestantes. "Gonzalo Castro, páganos", "programa de Lecer, estamos a morrer" o "non á privatización" fueron algunas de las consignas de una protesta en la que también se pudieron ver carteles con lemas como "Programa de Lecer solución", "DEP Programa de Lecer" o "basta de contratación externa, a cultura non se privatiza", entre otros.

Esta manifestación coincidió con el Miércoles de Ceniza, en el que se simbolizó la muerte del servicio como si fuese el entierro de la sardina que se celebra en la tarde este miércoles.

También en el Pleno

Castro había señalado en el pleno del día 12 que el departamento de Cultura se reunió la anterior semana con los monitores del programa y con otra empresa dispuesta a prestar el servicio hasta septiembre. También incluyó que el Concello prepara la redacción de los pliegos para licitar el nuevo contrato.

Dicho pleno se desarrolló con la presencia en la tribuna de público de trabajadores del programa de Lecer, que antes del inicio de la sesión realizaron una cacerolada de protesta. La concejala del BNG Mercedes Queixas defendió una moción de su grupo que reclamaba una solución para este conflicto y denunció el “abandono” del Gobierno local a la plantilla porque conocía desde hace meses los impagos de Serviplus, de la que recordó que rechazó la prórroga del contrato a la que le obligó el Concello.

Queixas reprochó la “falta de control” municipal de este contrato y reclamó la intermediación de la alcaldesa en este asunto, en el que consideró que solo hay “preguntas e incertidumbres”.

El concejal del PP Roberto Coira acusó al Gobierno local de ser “incapaz de ejecutar un contrato de 308.000 euros” y pidió que se reciba a los trabajadores y se les pague lo que se les debe, así como que se actualicen sus salarios, por lo que respaldó la moción del BNG, al igual que el grupo del PSOE.

El pleno concluyó con la intervención en el Escaño Ciudadano de Beatriz Álvarez, una de las trabajadoras del programa municipal de Lecer, quien calificó de "muy grave e insostenible" la situación que atraviesan por las cantidades que se les adeudan. Recordó que los compañeros que participaron en los campamentos municipales de navidades realizaron su trabajo a pesar de que "sabían que no iban a cobrar" y que 15 personas que son autónomas no percibieron su remuneración durante todo el año pasado.

Para Álvarez, la búsqueda de una solución por el Concello responde a una "reacción a las protestas" de los trabajadores y no a una "voluntad real de resolver el problema", ya que consideró que el programa sufre un "abandono institucional" y que "conserva su valor exclusivamente gracias al profesorado". Exigió a Gonzalo Castro que diera una fecha concreta de reinicio del programa, un salario justo para los afectados y saber en qué punto está la cesión del contrato de Serviplus a otra empresa, tras lo que proclamó. "Queremos recuperar nuestro trabajo".

"Nunca nos desentendimos de esto", respondió Castro, quien reiteró que el Concello ya tramita el pago de la deuda a quienes lo solicitaron, tanto empleados de Serviplus como autónomos, y que el reinicio del programa será "cuestión de días no de meses". Sobre los salarios, informó que se trata de que el nuevo contrato del servicio los adapte al convenio laboral del sector de eventos.