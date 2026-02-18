El viento levanta una marquesina de bus en el paseo, frente a la Casa de los Peces

El viento que deja la borrasca ‘Pedro’ ha provocado algunas incidencias en A Coruña que han obligado a intervenir a los bomberos. Entre ellas, el desmontaje de una marquesina de autobús en el paseo marítimo, situada frente a la Casa de los Peces, con la cubierta afectada por las fuertes ráfagas de viento que soplan este miércoles. Poco después de las 13.00 horas, cinco efectivos se trasladaron al paseo Alcalde Francisco Vázquez para retirar las partes que sufrieron desperfectos. “El viento provocó la rotura de placas de metacrilato y tubos de acero inoxidable”, explican sobre la intervención de las últimas horas.

Los bomberos realizaron diferentes asistencias técnicas por rotura de canalones, desperfectos en cubiertas, desprendimientos en fachadas y tejados… Durante la tarde, realizaron intervenciones en la calle Durán Loriga, en el barrio de las Flores y en Os Rosales.

Casteleiro

El sol regresará a partir de este jueves, con tiempo seco y cielos abiertos, debido a la influencia de un anticiclón situado en las Azores. La situación meteorológica pondrá fin al tren de borrascas que han dejado lluvias persistentes, alertas e incidencias durante todo el mes de enero y buena parte de febrero.

La situación anticiclónica se prolongará al menos hasta el próximo martes, cuando se espera la vuelta de las precipitaciones.