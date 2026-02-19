Alimentes
Más de 7.000 estudiantes en el programa educativo de Gadis
La iniciativa ‘Alimentes’ fomenta el consumo responsable y una dieta saludable
El proyecto educativo de Gadis, Alimentes, busca concienciar a los más pequeños sobre la importancia de una alimentación sana y sostenible. Más de 24.000 alumnos de casi 700 escuelas de Galicia y Castilla y León, siendo más de 7.000 coruñeses, recibieron formación para evitar el desperdicio de alimentos y el cuidado del planeta. En la primera etapa del programa, que incluye contenidos adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales, los educadores se valieron del aprendizaje virtual.
La segunda fase consistió en visitar los supermercados, con el objetivo de trasladar a la práctica los conocimientos explicados en las aulas. Los monitores prestan especial atención a aquellas secciones dedicadas al producto fresco, en cuanto que recogen los alimentos más saludables y sostenibles.
