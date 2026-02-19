'Premiere’'
‘As liñas descontinuas’ de Anxos Fazáns, se estrena en los Cines Cantones de A Coruña
Los cines de los Cantones acogieron este jueves la premiere de As liñas descontinuas, la nueva película de la directora Anxos Fazáns, con la presencia de integrantes de De Ninghures y The Rapants, que participan en la banda sonora. El filme, el segundo largometraje de su directora, cuenta la historia de una mujer que se hace amiga de un ladrón transexual que entra en su casa, y Fazáns señala que quería mostrar a un personaje femenino «con problemas e erros» y una historia de transición sexual «sen drama».
La presentación tuvo lugar a las 20.00 horas, seguida de la proyección. La jornada concluyó con un coloquio en el que participaron la directora, la productora Silvia Fuentes y el elenco principal, moderado por la artista Aida Tarrío, que ofreció al público una visión completa del proceso creativo y de los temas abordados en la película.
