La batería de un patinete causa un incendio en A Coruña con un herido y una familia evacuada
Ha ocurrido de madrugada en un piso de la calle Barcelona
La batería auxiliar de un patinete eléctrico ha provocado un incendio hoy de madrugada en un domicilio de la calle Barcelona, en A Coruña, según informan los bomberos. Ha ocurrido alrededor de las 04.20 horas y a consecuencia de las llamas una persona ha sido trasladada al Hospital de A Coruña con quemaduras en una mano y un pie. Además, los inquilinos del piso afectado, una familia, tuvo que ser evacuada, según la misma fuente.
Los bomberos de A Coruña recibían el aviso pasadas las cuatro de la madrugada. Al lugar acudieron nueve efectivos con tres vehículos de emergencias tras ser alertados por un incendio en un piso tercero, con inquilinos en su interior. Los bomberos explican en el parte de esta intervención que, al llegar, la familia estaba evacuada por la Policía Nacional, confinados en el portal. Los afectados ya indicaron a los bomberos que el origen del incendio pudo ser una batería auxiliar de un patinete, que estaba en proceso de carga.
Los efectivos de emergencias apagaron las llamas, "que eran pocas" --según aclaran los bomberos--, pero la vivienda presentaba una importante acumulacion de "humo altamente tóxico", inciden. Una vez extinguido el incendio, los bomberos comprobaron que, tal como les habían avanzado los residentes, el foco había comenzado en una batería eléctrica. Los bomberos ventilaron la vivienda durante "un tiempo bastante prolongado" y facilitaron ropa de abrigo y calzado a las personas evacuadas, que se trasladaron al domicilio de otros familiares. Añaden los bomberos que la persona de mayor edad fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con "pequeñas quemaduras en la mano y un pie, pero de poca gravedad". La vivienda resultó afectada, principalmente una habitación, por temperatura, y por acumulación de humo.
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
- La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
- El mal tiempo da una tregua y el Carnaval brilla en A Coruña con Trump como gran protagonista