La batería de un patinete causa un incendio en A Coruña con un herido y una familia evacuada

Ha ocurrido de madrugada en un piso de la calle Barcelona

La batería de un patinete causa un incendio en A Coruña con un herido y una familia evacuada.

La batería de un patinete causa un incendio en A Coruña con un herido y una familia evacuada. / @bombeiroscoruna

Sandra Abad

La batería auxiliar de un patinete eléctrico ha provocado un incendio hoy de madrugada en un domicilio de la calle Barcelona, en A Coruña, según informan los bomberos. Ha ocurrido alrededor de las 04.20 horas y a consecuencia de las llamas una persona ha sido trasladada al Hospital de A Coruña con quemaduras en una mano y un pie. Además, los inquilinos del piso afectado, una familia, tuvo que ser evacuada, según la misma fuente.

Los bomberos de A Coruña recibían el aviso pasadas las cuatro de la madrugada. Al lugar acudieron nueve efectivos con tres vehículos de emergencias tras ser alertados por un incendio en un piso tercero, con inquilinos en su interior. Los bomberos explican en el parte de esta intervención que, al llegar, la familia estaba evacuada por la Policía Nacional, confinados en el portal. Los afectados ya indicaron a los bomberos que el origen del incendio pudo ser una batería auxiliar de un patinete, que estaba en proceso de carga.

Los efectivos de emergencias apagaron las llamas, "que eran pocas" --según aclaran los bomberos--, pero la vivienda presentaba una importante acumulacion de "humo altamente tóxico", inciden. Una vez extinguido el incendio, los bomberos comprobaron que, tal como les habían avanzado los residentes, el foco había comenzado en una batería eléctrica. Los bomberos ventilaron la vivienda durante "un tiempo bastante prolongado" y facilitaron ropa de abrigo y calzado a las personas evacuadas, que se trasladaron al domicilio de otros familiares. Añaden los bomberos que la persona de mayor edad fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con "pequeñas quemaduras en la mano y un pie, pero de poca gravedad". La vivienda resultó afectada, principalmente una habitación, por temperatura, y por acumulación de humo.

