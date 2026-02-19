Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG llama a la Xunta «lacayo servil» de Monbus por su actitud en la huelga del transporte

Presentó una iniciativa parlamentaria sobre el conflicto de bus que no salió adelante por la oposición del PPdeG

Una de las pasadas jornadas de huelga de bus en la estación de A Coruña.

Una de las pasadas jornadas de huelga de bus en la estación de A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

El BNG llevó a comisión parlamentaria una iniciativa para que la Xunta se reúna con los sindicatos del bus interurbano y medie con las empresas para retomar las conversaciones del nuevo convenio, que no salió adelante por la oposición del PPdeG. El diputado del BNG Ramón Fernández acusó a la Xunta de comportarse como un «lacayo servil» de Monbus. La socialista Patricia Iglesias apoyó la iniciativa y abogó «retomar la negociación», mientras que la popular Noelia Pérez afirmó que la iniciativa «no resuelve el conflicto».

