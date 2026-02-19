El BNG llama a la Xunta «lacayo servil» de Monbus por su actitud en la huelga del transporte
Presentó una iniciativa parlamentaria sobre el conflicto de bus que no salió adelante por la oposición del PPdeG
El BNG llevó a comisión parlamentaria una iniciativa para que la Xunta se reúna con los sindicatos del bus interurbano y medie con las empresas para retomar las conversaciones del nuevo convenio, que no salió adelante por la oposición del PPdeG. El diputado del BNG Ramón Fernández acusó a la Xunta de comportarse como un «lacayo servil» de Monbus. La socialista Patricia Iglesias apoyó la iniciativa y abogó «retomar la negociación», mientras que la popular Noelia Pérez afirmó que la iniciativa «no resuelve el conflicto».
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El Puerto de A Coruña prevé dragar en Langosteira el equivalente a 37 dunas de Riazor y usar la arena en playas del entorno
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- El restaurante de A Coruña para disfrutar de la auténtica pasta italiana: “Esto es como una casa, aquí lo hacemos todo nosotros”
- 40 años de A Coruña en vídeo: 'La Torre era monte y en A Pasaxe te jugabas la vida
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación