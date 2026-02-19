El BNG llama a la Xunta «lacayo servil» de Monbus por su actitud en la huelga del transporte

El BNG llevó a comisión parlamentaria una iniciativa para que la Xunta se reúna con los sindicatos del bus interurbano y medie con las empresas para retomar las conversaciones del nuevo convenio, que no salió adelante por la oposición del PPdeG. El diputado del BNG Ramón Fernández acusó a la Xunta de comportarse como un «lacayo servil» de Monbus. La socialista Patricia Iglesias apoyó la iniciativa y abogó «retomar la negociación», mientras que la popular Noelia Pérez afirmó que la iniciativa «no resuelve el conflicto».