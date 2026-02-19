Los hurtos y los robos caen en A Coruña, pero se disparan las agresiones y los abusos sexuales

Después del repunte de la criminalidad en 2024, los delitos registrados en el municipio de A Coruña cayeron un 1% el año pasado, de 12.458 a 12.335, pero el descenso no afectó a todos los crímenes por igual. De acuerdo con las estadísticas que acaba de hacer públicas el Ministerio del Interior, el grueso del descenso se debe a la caída de delitos económicos, tanto robos como hurtos, pero se han disparado los asaltos contra las personas, incluidas las muertes, así como las infracciones informáticas y las agresiones sexuales.

Los delitos graves contra la vida siguen siendo infrecuentes, pero se han multiplicado. Se ha pasado de un asesinato u homicidio en 2024 a tres el año pasado, dos de ellos en el mes de diciembre, y las tentativas pasan de nueve a 16, casi un 79% más. Las lesiones y riñas tumultuarias suben casi un 65%, de 91 a 150. Y los delitos contra la libertad sexual han subido casi en la misma proporción, de 62 a 102. Las agresiones que son comúnmente conocidas como violaciones, es decir, en las que se produce penetración, se dispararon de nueve a 24, y el resto de delitos sexuales subieron un 47%.

El otro gran apartado que vivió incrementos significativos fue el ciberdelito, que subió casi un 21%, desde los 2.214 de 2024 a los 2.671 del ejercicio pasado. Al igual que en el resto de casos, los datos no reflejan la totalidad de crímenes que ocurren, sino aquellos que llegan al conocimiento de la Guardia Civil o de los cuerpos de policía nacional, autonómico y local. Las estafas informáticas se incrementaron casi un 20%, hasta las 2.285, y el resto de ciberdelitos pasaron de 302 a 386, más de uno por día.

Por contra descendieron los hurtos, uno de los delitos más frecuentes. La ciudad bajó de unos 4.150 casos en 2024 a 3.507 el ejercicio pasado, lo que supone una reducción del 15,3%. Los robos en los que se empleó violencia o intimidación bajaron un 18,4%, hasta los 218, y también descendieron un 7% los robos con fuerza (es decir, en los que se causan daños a objetos) en casas, establecimientos comerciales e instalaciones. En total hubo 425 a lo largo de 2025, y cerca de la mitad, 201, se produjeron en domicilios. En este caso hubo un pequeño repunte, ya que en 2024 habían sido 192.

El Ministerio del Interior no desglosa cerca de la mitad de los delitos que se producen en A Coruña, y los agrupa como «resto de criminalidad convencional». Este apartado permaneció prácticamente en las mismas cifras entre 2024 y 2025, con una subida mínima de 5.114 a 5.160 casos.

Los casos de tráfico de drogas detectados se incrementaron de manera importante, de 38 a 45, mientras que hubo una caída significativa de las sustracciones de vehículos, con un descenso de 64 a 38. Al igual que en otros ejercicios, no se registró ningún secuestro en todo el año.

Oleiros encabeza la subida de criminalidad en la comarca

El Ministerio del Interior no ofrece datos de criminalidad para todos los municipios de la comarca de A Coruña, pero en los que sí elaboró la estadística destaca el aumento de la delincuencia en Oleiros, con un 8,6% más de infracciones penales que en 2024. Los ciberdelitos se dispararon casi un 20%, hasta los 500, y suponen más de un tercio de los 1.384 crímenes del municipio.

También aumentaron los delitos, si bien solo un 3,6%, en Cambre, que sumó 812 infracciones penales durante el año pasado. El municipio registró un incremento del 18% de la cibercriminalidad, y se dispararon los robos con fuerza que se produjeron en domicilios, pues pasaron de 23 a 41, un 78% más. Los hurtos crecieron algo más de un 16%, pero la cifra es muy pequeña comparada con la de A Coruña, con apenas 93 casos durante todo el año.

En Arteixo las infracciones penales fueron las más altas de los municipios del cinturón urbano para los que hay datos en 2023, con 1.422 casos, pero bajaron un 3% el año pasado, hasta las1.380. Los robos con violencia e intimidación cayeron un 31%, y los que se produjeron con empleo de fuerza contra las cosas en viviendas, negocios e instalaciones un 44,6%. La cibercriminalidad subió menos que en otros municipios, un 7,2%.

Y Culleredo registró el principal descenso de criminalidad de la comarca, de un 5,1%, hasta los 1.153 delitos. Los hurtos bajaron casi un 21%, pero los robos con fuerza en domicilios pasaron de 32 a 40, un 25% más. En ninguno de los cuatro municipios se produjo un homicidio o asesinato a lo largo del año 2025, pero sí hubo dos intentos, uno en Culleredo y el otro en Arteixo.