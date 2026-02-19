La mejor tortilla de Galicia busca dueño: "Esto es un arte, es como pintar un cuadro"

Históricos campeones y nuevas promesas de la patata y el huevo se dan cita a un campeonato que reivindica el producto autóctono y la técnica de la tortilla de Betanzos. Este jueves, A Coruña no acogió solo la presentación de un campeonato. Acogió algo más reconocible, el II Campeonato de tortilla de patatas de Galicia. Se celebrará el 27 de abril. Sin embargo, la esencia del evento ya quedó clara durante el acto inaugural. No se habló únicamente de técnica o competición. Se habló de oficio, de historia e intuición.

La tradición pesa y el palmarés gallego en los certámenes nacionales impresiona. Desde el pionero oro de José Manuel Crespo, Crispi en 1999, nombres como Carmen Castelo, Alberto García Ponte, Ramón Rodríguez o el reciente éxito de Alejandro Oliveira en 2025, demuestran que en esta tierra el huevo y la patata alcanzan una dimensión superior.

En los pasillos de CIFP Paseo das Pontes, los protagonistas de esta edición ya calientan los fogones. Pedro Miño, de Adega Lastras (Betanzos) y actual campeón de la modalidad "con ingredientes", regresa con ganas de revalidar su título. "Hay que reciclarse, no vamos a traer siempre lo mismo", confiesa Pedro, quien defiende el estilo de su tierra: "La tradicional la hacemos sin cebolla; somos de Betanzos y no podemos renunciar a lo que somos". En su local, el 99% de las mesas eligen tortilla, y el punto de cocción es su sello innegable.

"Cariño y buen producto, no hay truco"

La veteranía y el relevo generacional caminan de la mano. Esther Corral, del histórico Bar Galicia, habla de la tortilla como quien describe una obra artesanal: "Esto es un arte, como pintar un cuadro". La cocinera aporta la sabiduría de años frente al fuego. "Cariño y buen producto gallego, no hay otro truco", asegura tras toda una vida en la cocina pero "nunca en una cocina como esta". "En Galicia tenemos las mejores tortillas porque tenemos los mejores productos", explica. "La mano influye mucho", recalca Esther. "Dos personas hacen la misma tortilla y no salen iguales", asegura.

Junto a ella, nuevas caras como Sheila, de Burger City, o Rosana, de Bodega 83, encaran el reto con ilusión. "Venimos especialmente a aprender y a coger matices. Es una experiencia nueva para nosotras", explica Rosana, demostrando que no existe la rivalidad entre ellas, sino una comunidad que trabaja para lograr la mejor tortilla. "Aquí no somos rivales, nos vamos a apoyar. En nuestros restaurantes es igual, si Esther tiene lleno, manda los clientes a Rosana y si no a Sheila y así...", explica Kamela Meghazi, cocinera de Kutako, también en Betanzos.

Aunque los restaurantes betanceiros son mayoría, los representantes de la ciudad de A Coruña destacan en las dos categorías. Oscar López representará a su Jamonería Montefurado con la tortilla tradicional, donde compentirá junto a la Taberna da Galera con Nico Pedetti, Volteo con Manuel Orlando, Puerto Carmela con Jacobo Fiu, El Típico con Gustavo Diéguez y Kafe con Teo Vázquez.

En la categoría de 'Tortilla de patatas con...', los representantes coruñeses que repetirán son: Volteo con Manuel Orlando y Kafe con Teo Vázquez.

Un jurado de leyenda

El certamen contará con un tribunal de máximo nivel presidido por el crítico Rafael García Santos. Junto a él, figuras de A Coruña que han hecho historia a nivel nacional como Crispi (El Manjar), Ramón Rodríguez (O Cabo) y Beatriz Sotelo del CIFP Paseo das Pontes, evaluarán cada técnica. García Santos destacó en el acto que A Coruña y Vizcaya lideran hoy la calidad nacional: "Esto es una revolución; si no subes el nivel cada año, te adelantan".

Durante la presentación, Alberto García y Ramón Rodríguez se colocaron ante los fogones y ofrecieron algo más que una exhibición culinaria. Sus sartenes anticiparon el pulso que se vivirá a finales de mes, cuando el campeonato decida cuál será reconocida como la mejor tortilla de patatas de Galicia. Cada uno defendió su propia interpretación del plato, con matices y técnicas distintas, aunque ambos compartieron una misma base irrenunciable: el respeto por el producto autóctono. Patata, huevo. Dos estilos con una misma raíz.