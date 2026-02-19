El colegio Rosalía de Castro de A Coruña sale a la calle para exigir un colegio «accesible»
El centro lleva semanas con el ascensor averiado y sufre «defectos estructurales»
Tras la pancarta «Un cole accesible es indiscutible», los alumnos del centro Rosalía de Castro, sus familias y los profesores protestaron este jueves por el «abandono» de las instalaciones, y, en especial, por el ascensor, que lleva semanas averiado y fuera de servicio.
La manifestación se concentró ante las puertas del colegio y realizó un «corte simbólico» de la calle Pontedeume y de la avenida de Arteixo, en ambos sentidos, para «visibilizar una situación que está provocando problemas en la accesibilidad del centro para las personas con problemas de movilidad, entre ellos varios alumnos y alumnas». El ANPA señala que la avería del ascensor es una «barrera importante para la inclusión y la igualdad de acceso a los espacios educativos». Además, denuncia que las instalaciones «arrastran defectos estructurales desde hace tiempo, sin que se les había dado una solución definitiva». La comunidad educativa participará en la protesta convocada para el sábado 28 por la Federación de ANPAs para pedir más recursos.
