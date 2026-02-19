El Concello de A Coruña reclama al gestor del mercadillo navideño gastos que tuvo que asumir por sus incumplimientos
Fuentes del Gobierno local indican que el responsable del poblado navideño no realizó inversiones previstas en el contrato, como las de decoración
El mercadillo que ocupó las pasadas Navidades la plaza de María Pita causó al Ayuntamiento gastos imprevistos que ahora reclama al organizador. De acuerdo con fuentes municipales el promotor del poblado navideño no cumplió con todas las inversiones previstas en el contrato que firmó con el Concello, y ahora se le piden «gastos de decoración y otros» que asumió la Hacienda municipal. Las mismas fuentes, que no han proporcionado a este diario las cifras exactas que se demandan, indican que hay un expediente abierto y que, si el responsable del mercado no paga, se proseguirá para que «no pueda contratar con ninguna administración durante varios años».
El poblado se anunció el pasado mes de noviembre como un mercadillo enfocado a productos navideños, con medio centenar de casetas, condiciones especiales para los participantes coruñeses, una zona para público infantil y programación para los más pequeños. Pero pronto empezaron las protestas por las malas condiciones de la instalación: una artesana, que abandonó su puesto después de que volase el techo de su caseta, señaló que sufría inundaciones en el puesto y que tenía que cerrarlo con un destornillador eléctrico.
Los comerciantes empezaron a abandonar el mercadillo antes de la fecha prevista del 2 de enero, y el domingo antes de Fin de Año se podían contar apenas 20 puestos abiertos, de los 50 que supuestamente debería haber, y 14 cerrados. La empresa que recibió el contrato, NC7 Events, afirmó que los problemas se debían a que «muy pocos» comerciantes habían pagado todo el alquiler.
Pero el Concello amenazó a la empresa con un «procedimiento sancionador» por incumplimientos que, según afirmó la alcaldesa, Inés Rey, en los últimos días en los que estuvo abierto el mercadillo, «se pueden calificar como muy graves». De acuerdo con la regidora, existía «la posibilidad de reclamar indemnización de daños y perjuicios» a la empresa que se llevó el contrato, y multarla con entre el 8 y el 10% de la oferta que realizó para conseguir el contrato.
Suscríbete para seguir leyendo
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- El orgullo de ser de Monte Alto con un código postal 'de moda': 'Los que somos de aquí pensamos que todo lo demás es peor
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
- La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
- Cocidos en A Coruña y su área por 15 euros: 'Hay gente que viene todas las semanas a comerlo
- El mal tiempo da una tregua y el Carnaval brilla en A Coruña con Trump como gran protagonista