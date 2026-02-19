Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos

También entregará embudos reutilizables y bolsas compostables de uso doméstico | El objetivo es "mejorar la recogida separa en origen"

Contenedores en Durán Loriga

Contenedores en Durán Loriga / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

El Concello de A Coruña distribuirá por todos los hogares de la ciudad material para mejorar la separación en origen y el reciclaje. Son 408.690 bolsas compostables de uso doméstico, 126.230 embudos reutilizables y 136.230 cubos domésticos aireados para la recogida de biorresiduos.

Según explicó este jueves la alcaldesa, Inés Rey, la Junta de Gobierno local ha dado luz verde a la adquisición de estos materiales. El objetivo, detalló, es "mejorar la recogida separada en origen" porque así será "más eficiente y aumentará el porcentaje de recuperación".

El Concello también comprará 800 contenedores de carga lateral.

Además, indicó Rey, los vecinos tendrán que utilizar una tarjeta para abrir los contenedores de orgánico, aunque todavía no ha concretado cuándo se pondrá en marcha la iniciativa.

El reto para 2030 es "mejorar los datos de recogida separada de residuos".

