El congreso 'Lo que de verdad importa' reunirá en A Coruña testimonios de 'bullying', solidaridad y ludopatía juvenil

A Coruña acogerá el 13 de marzo una nueva edición del congreso Lo que de verdad importa (LQDVI) Live, un encuentro que busca la difusión de valores entre los jóvenes, en esta ocasión con tres historias de superación y solidaridad a través de los testimonios de Jero García, Alexia Vieira y Unai Garma. La inscripción para asistir a este congreso --que llega a A Coruña impulsado por la Fundación María José Jové, con Felipa Jove como presidenta de honor-- está abierta desde este jueves 19 de febrero en https://www.loquedeverdadimporta.org/inscripcion-evento/

Los protagonistas

El exboxeador y presentador Jero García impulsa actualmente diversos proyectos sociales dirigidos a combatir el acoso y la exclusión, promoviendo la integración y la prevención de la violencia a través del deporte. Nacido en el barrio madrileño de Carabanchel a finales de los años 70, Jero creció en un entorno marcado por la delincuencia, las drogas y la desestructuración social. El deporte se convirtió para él en una vía de escape y un instrumento decisivo para forjar un futuro lejos de ese contexto. Ha creado la Fundación Jero García, dedicada a la integración social mediante la actividad deportiva y a la lucha contra el acoso escolar.

Alexia Vieira es la fundadora y presidenta de la Fundación Khanimambo, una ONG que trabaja en Mozambique desde 2007, centrada en la educación y el desarrollo comunitario en la zona de Xai-Xai. Llegó al país africano con solo 22 años y decidió quedarse para fundar su propia organización, centrada en la educación integral, como eje vertebral desde la infancia. La Fundación Khanimambo financia también becas de estudios universitarios y programas específicos para adultos. Cuenta con un centro nutricional y un centro de salud enfocado en la prevención y acompañamiento de enfermedades y una granja ecológica, fomentando la innovación y la autosuficiencia.

Y Unai Garma, de 29 años, dejó atrás las apuestas hace más de ocho. Su adicción comenzó a los 15 años, «desde el desconocimiento y la inocencia», a través de las apuestas deportivas. Al cumplir los 18, la situación se agravó hasta generar deudas con amigos y llevarle a robar dinero a sus padres. Hoy es el fundador del proyecto A90Grados, una iniciativa destinada a concienciar y prevenir sobre los riesgos del juego de azar en jóvenes y sus familias.

