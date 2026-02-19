La dueña de Coruña The Style Outlets gana 1.723 millones

La multinacional española Neinver, propietaria de Coruña The Style Outlets, cerró 2025 con unas ventas de 1.723 millones de euros en los 20 activos retail que gestiona en Europa. La cifra supone un incremento del 5% en términos comparables respecto a 2024 y consolida varios ejercicios consecutivos de crecimiento para el grupo.

El portfolio gestionado está integrado por 16 centros outlet, entre ellos el de Culleredo, y cuatro parques comerciales y de ocio. Todos los activos registraron incrementos de ventas el pasado ejercicio, con avances destacados en Amsterdam The Style Outlets (+18%), Parque Alegra, en España (+8%), y Factory Annopol, en Polonia (+10%). Por mercados, Países Bajos lideró el crecimiento (+18%), seguido de España (+6%) y Polonia (+4%).

En conjunto, los centros recibieron más de 70 millones de visitantes en 2025. La ocupación se mantuvo en niveles elevados, con una tasa del 97%, en línea con ejercicios anteriores, según destaca la compañía. Además, indicadores como el ticket medio y la tasa de conversión mejoraron un 3% interanual, lo que refuerza el posicionamiento del formato outlet como canal estratégico para las marcas.

El consejero delegado de la compañía, Daniel Losantos, subrayó que los resultados reflejan «el éxito de una gestión activa y de largo plazo, orientada a generar valor para marcas, consumidores y socios inversores», y avanzó que el grupo seguirá apostando por la mejora de sus centros para hacerlos más atractivos, experienciales y sostenibles.

Durante 2025, Neinver reforzó alianzas con grandes marcas internacionales y acometió proyectos de renovación en activos como Las Rozas The Style Outlets, en Madrid.