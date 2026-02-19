Estrella Galicia, distinguida entre las 10 marcas más innovadoras de España

Estrella Galicia ha sido reconocida como una de las 10 marcas más innovadoras de España en el sector de alimentación y bebidas, según el último estudio elaborado por Lantern, una de las consultoras estratégicas de innovación de referencia en España, especializada en gran consumo.

El informe, de carácter independiente, se basa en una encuesta realizada a más de 1.000 consumidores españoles, en la que se analiza su percepción sobre las marcas de alimentación y bebidas que consideran más innovadoras. En esta clasificación, Estrella Galicia comparte posicionamiento con compañías líderes a nivel nacional e internacional.

El estudio, que analizó un total de 78 marcas del sector, destaca las marcas que cuentan con una trayectoria consolidada y presentan una presencia constante y relevante en el mercado, factores clave en la construcción de valor para el consumidor.

«La presencia de Estrella Galicia entre las marcas mejor valoradas por los consumidores es fruto de la pasión innovadora de toda la compañía, porque la innovación es una función transversal que vive en cada área y en cada persona de nuestra organización. Solo así logramos generar propuestas que el mercado reconoce como verdaderamente disruptivas», señala Yago Campos, director de I+D+i de Hijos de Rivera.

Hijos de Rivera impulsa la innovación de forma integral, abarcando toda la cadena de valor, del campo a la copa. En el ámbito de las materias primas, destaca el impulso al cultivo de lúpulo local a través de proyectos como Lupia, junto con la investigación en nuevos modelos de cultivo, como el lúpulo hidropónico.